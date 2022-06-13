В Украине началась подготовка к Евровидению 2023: что известно

Украина уже начинает подготовку к проведению международного песенного конкурса Евровидение 2023.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что главный вопрос для нас и Европейского языкового союза - безопасность.
"Министерство обороны и министерство внутренних дел Украины с самого начала интегрированы в работу над подготовкой к Евровидению 2023", - отметил Тимошенко.
Он добавил, что Украина показывает миру свою открытость, гостеприимство и умение реализовывать масштабные проекты.
Уже есть варианты локаций для проведения конкурса, однако они пока что держатся в секрете.
"Для того, чтобы обеспечить удобную логистику, а главное безопасность рассматриваем различные локации. Какие именно, пока не можем анонсировать", - сообщил политик.
Тимошенко также поблагодарил европейских партнеров за "безумную поддержку".
"Сейчас мы защищаем не только свою землю, но и весь цивилизованный и демократический мир. Спасибо ВСУ за возможность планировать будущее!" - подытожил он.
Отметим, что Евровидение уже дважды проводили в Киеве - в 2005 и 2017 годах.
Напомним, украинская группа Kalush Orchestra одержала победу в финале Евровидения 2022, который прошел в итальянском Турине. Согласно правилам, в следующем году Евровидение должно состояться в Украине. Также государство-победитель может передать право проведения другой стране.
Ранее мы рассказывали о том, какие есть еще варианты в Украине для проведения Евровидения 2023, кроме Киева.