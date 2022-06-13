В Україні почалася підготовка до Євробачення 2023: що відомо

Він зазначив, що головне питання для нас і Європейського мовного союзу - безпека.

"Міністерство оборони і міністерство внутрішніх справ України з самого початку інтегровані в роботу над підготовкою до Євробачення 2023", - зазначив Тимошенко.

Він додав, що Україна показує світу свою відкритість, гостинність і вміння реалізовувати масштабні проекти.

Вже є варіанти локацій для проведення конкурсу, проте вони поки що тримаються в секреті.

"Для того, щоб забезпечити зручну логістику, а головне безпеку, розглядаємо різні локації. Які саме, поки не можемо анонсувати", - повідомив політик.

Тимошенко також подякував європейським партнерам за "шалену підтримку".

"Зараз ми боронимо не тільки свою землю, а й весь цивілізований та демократичний світ. Дякуємо ЗСУ за можливість планувати майбутнє!" - підсумував він.

Відзначимо, що Євробачення вже двічі проводили в Києві - в 2005 і 2017 роках.