В Україні почалася підготовка до Євробачення 2023: що відомо

Україна вже починає підготовку до проведення міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023.
Про це повідомив заступник керівника офісу Президента України Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі.
Він зазначив, що головне питання для нас і Європейського мовного союзу - безпека.
"Міністерство оборони і міністерство внутрішніх справ України з самого початку інтегровані в роботу над підготовкою до Євробачення 2023", - зазначив Тимошенко.
Він додав, що Україна показує світу свою відкритість, гостинність і вміння реалізовувати масштабні проекти.
Вже є варіанти локацій для проведення конкурсу, проте вони поки що тримаються в секреті.
"Для того, щоб забезпечити зручну логістику, а головне безпеку, розглядаємо різні локації. Які саме, поки не можемо анонсувати", - повідомив політик.
Тимошенко також подякував європейським партнерам за "шалену підтримку".
"Зараз ми боронимо не тільки свою землю, а й весь цивілізований та демократичний світ. Дякуємо ЗСУ за можливість планувати майбутнє!" - підсумував він.
Відзначимо, що Євробачення вже двічі проводили в Києві - в 2005 і 2017 роках.
Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra здобув перемогу у фіналі Євробачення 2022, який пройшов в італійському Турині. Згідно з правилами, наступного року Євробачення має відбутися в Україні. Також держава-переможець може передати право проведення іншій країні.
Раніше ми розповідали про те, які є ще варіанти в Україні для проведення Євробачення 2023, крім Києва.