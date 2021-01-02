В Украине началась кампания декларирования доходов: в НАПК сделали заявление

В Украине началась ежегодная кампания декларирования имущества и доходов граждан, которую предлагают проводить в упрощенном порядке. Она продлится до 31 марта.
Об этом сообщили на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
В Агентстве отметили, что из-за вступления в силу закона, который частично восстанавливает полномочия НАПК, украинцы снова могут подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии в электронном виде в Реестре деклараций.
В НАПК также рассказали, как можно получить разъяснения для заполнения декларации. Для этого нужно:
Декларация об имущественном состоянии и доходах подается налогоплательщиками по месту своего налогового адреса лично (или уполномоченным на это лицом), либо высылается по почте с уведомлением о вручении и описью вложения, либо в электронной форме.
Напомним, что 1 января вступил в силу закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, который направлен на уменьшение давления контролирующих органов на налогоплательщиков.
Ранее мы рассказывали, что такое единоразовое декларирование, которое хочет внедрить Зеленский.