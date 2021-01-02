В Україні розпочалася кампанія декларування доходів: у НАЗК зробили заяву

В Україні розпочалася щорічна кампанія декларування майна і доходів громадян, яку пропонують проводити в спрощеному порядку. Вона триватиме по 31 березня.

Про це повідомили на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

В Агентстві зауважили, що через набуття чинності закону, який частково відновлює повноваження НАЗК, українці знову можуть подати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані в електронному вигляді в Реєстрі декларацій.

У НАЗК також розповіли, як можна отримати роз'яснення для заповнення декларації. Для цього потрібно:

звернутися до уповноважених підрозділів/осіб з питань запобігання корупції у вашому закладі за консультацією. Їх контакти можна знайти за цим посиланням на карті: https://nazk.gov.ua/uk/katalog-upovnovazhenyh

зателефонуйте до контакт-центру НАЗК за телефоном +38 (044) 200-06-94. Консультації надаються в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00

роз'яснення щодо заповнення декларацій представлені в Базі знань Агентства: https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya (працює зручний пошук за ключовим словом)

технічну допомогу щодо роботи з Реєстром можна отримати, звернувшись на електронну пошту support@nazk.gov.ua або заповнивши форму зворотного зв'язку на сайті НАЗК.

Декларація про майновий стан і доходи подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси особисто (або уповноваженою на це особою), або надсилається поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення або в електронній формі.

Нагадаємо, що 1 січня набув чинності закон про внесення змін у Податковий кодекс, який спрямований на зменшення тиску контролюючих органів на платників податків.

Раніше ми розповідали, що таке одноразове декларування, яке хоче впровадити Зеленський.