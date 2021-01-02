В Україні розпочалася кампанія декларування доходів: у НАЗК зробили заяву

В Україні розпочалася щорічна кампанія декларування майна і доходів громадян, яку пропонують проводити в спрощеному порядку. Вона триватиме по 31 березня.
Про це повідомили на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
В Агентстві зауважили, що через набуття чинності закону, який частково відновлює повноваження НАЗК, українці знову можуть подати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані в електронному вигляді в Реєстрі декларацій.
У НАЗК також розповіли, як можна отримати роз'яснення для заповнення декларації. Для цього потрібно:
Декларація про майновий стан і доходи подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси особисто (або уповноваженою на це особою), або надсилається поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення або в електронній формі.
Нагадаємо, що 1 січня набув чинності закон про внесення змін у Податковий кодекс, який спрямований на зменшення тиску контролюючих органів на платників податків.
Раніше ми розповідали, що таке одноразове декларування, яке хоче впровадити Зеленський.