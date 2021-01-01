Давление на налогоплательщиков обещают снизить: закон вступил в силу

Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сегодня вступил в силу закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, который направлен на уменьшение давления контролирующих органов на налогоплательщиков. Он вносит изменения в скандальный налоговый закон №466 (законопроект №1210).

Вчера документ опубликовали в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу на следующий день после обнародования. Однако ряд его норм будут введены в действие лишь с 1 января 2022 года.

Закон уточняет обстоятельства, при которых контролируемые операции не имеют деловой цели, а доказывать такие обстоятельства отныне должен контролирующий орган.

Некоторые положения трансфертного ценообразования, основания прекращения административного ареста, положения о корректировке финансового результата до налогообложения по операциям, которые не имеют деловой цели, - все это уточняется в документе.

Изменились также особенности взимания акцизного налога; особенности налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании в течение переходного периода и положения о применении регистраторов расчетных операций.

Правила налогообложения контролируемых иностранных компаний также претерпели изменения. Налогоплательщики получили достаточно времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения с учетом карантина из-за коронавируса.

В законе предусмотрели и постепенный рост акциза на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН).

Ранее в Офисе президента заверяли, что этот документ уменьшит нагрузки на бизнес по уплате налогов и создаст механизмы для привлечения новых инвестиций, выведения экономики из тени.

Как писало РБК-Украина, ранее документ подписал глава государства Владимир Зеленский.

Напомним, во втором чтении соответсвующий законопроект Верховная рада одобрила 17 декабря.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября ВР приняла за основу этот законопроект.