В Украине можно вернуть деньги за обучение ребенка в частных заведениях: что для этого нужно

Так, налоговая скидка является хорошей помощью для работающих родителей на получение ребенка.

"Для родителей, которые работают это реально проблема, тем более в Киеве с нашими пробками. Поэтому мы решили со 2 класса перевести ребенка в частную школу на полный цикл обучения. В частности, ребенок там находится с 7 до 8 вечера", - рассказала киевлянка Юлия.

Однако, женщине за месяц обучения в такой школе нужно заплатить 18 тысяч гривен. Поэтому когда она услышала о налоговой скиде то решила ею воспользоваться.

Что необходимо для получения налоговой скидки

Чтобы получить помощь от государства нужны следующие документы:

Паспорт;

РНОКПП (регистрационный номер налоговой карточки налогоплательщика);

Декларация об имущественном состоянии и доходах;

Справка о заработной плате;

Копия договора с учебным заведением;

Копии квитанций (чеков, платежных поручений) за оплату обучения;

Документы, подтверждающие степень родства (если за обучение платят родители, то нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка, если на налоговую скидку претендует супруг или супруга - свидетельство о браке);

Заявление с указанием реквизитов счета для перечисления возмещения.

Начальница Главного управления государственной налоговой службы в Киевской области Елена Виноградова говорит, налоговая скидка, это возможность вернуться часть потраченных средств.

"Все эти документы необходимо собрать и еще можете подать декларация. Как по мне, самый удобный способ подать документы это через электронный кабинет налогоплательщика. Также можно подать лично по месту регистрации или же отправить по почте", - добавляет Елена.

В целом можно получить 18% от суммы, которую уплатили за семестр.

Кто не может претендовать на скидку

На помощь от государства не могут претендовать физические лица предпринимателей и люди которые не работают официально.

Важно, что это касается только отечественных услуг. Например, если ваш ребенок учится в частном садике Польши, то скидки не будет

Скидку можно получить не только на обучение. Если вы снимаете жилье и платите налоги, то схема так же.