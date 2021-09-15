В Украине можно вернуть деньги за обучение ребенка в частных заведениях: что для этого нужно

В Украине можно получить скидку на обучение, если ваш ребенок ходит в частный садик, школу или учится на контракте в университете.
Как именно и на что можно получить скидку – говорится в сюжете ТСН.
Так, налоговая скидка является хорошей помощью для работающих родителей на получение ребенка.
"Для родителей, которые работают это реально проблема, тем более в Киеве с нашими пробками. Поэтому мы решили со 2 класса перевести ребенка в частную школу на полный цикл обучения. В частности, ребенок там находится с 7 до 8 вечера", - рассказала киевлянка Юлия.
Однако, женщине за месяц обучения в такой школе нужно заплатить 18 тысяч гривен. Поэтому когда она услышала о налоговой скиде то решила ею воспользоваться.
Чтобы получить помощь от государства нужны следующие документы:
Начальница Главного управления государственной налоговой службы в Киевской области Елена Виноградова говорит, налоговая скидка, это возможность вернуться часть потраченных средств.
"Все эти документы необходимо собрать и еще можете подать декларация. Как по мне, самый удобный способ подать документы это через электронный кабинет налогоплательщика. Также можно подать лично по месту регистрации или же отправить по почте", - добавляет Елена.
В целом можно получить 18% от суммы, которую уплатили за семестр.
На помощь от государства не могут претендовать физические лица предпринимателей и люди которые не работают официально.
Важно, что это касается только отечественных услуг. Например, если ваш ребенок учится в частном садике Польши, то скидки не будет
Скидку можно получить не только на обучение. Если вы снимаете жилье и платите налоги, то схема так же.
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