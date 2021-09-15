ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Безработным в Украине хотят выделять деньги на открытие бизнеса

Новина українською →
Среда 15 сентября 2021 14:59
Безработным в Украине хотят выделять деньги на открытие бизнеса Фото: глава Кабмина Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Правительство согласовало законопроект об изменениях в реформировании службы занятости и соцстрахования на случай безработицы. Документ должна рассмотреть Верховная рада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко.

Изменения, которые предлагаются в законопроекте:

  • ввести предоставление финансовой помощи для начала предпринимательской деятельности;
  • ослабление санкций по отношению к безработным за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин;
  • финансирование общественных работ и отмена временных работ, не способствующих мотивации к труду;
  • подбор подходящей работы для безработного (учесть транспортную доступность, размер заработной платы в зависимости от продолжительности безработицы).
Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Верховная рада
NEWS
Теракт в Днепре: все подробности
Теракт в Днепре: все подробности
DAILY
Инфляция на марше. Что происходит с ценами на газ в Европе и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Инфляция на марше. Что происходит с ценами на газ в Европе и чего ждать Украине