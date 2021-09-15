В Україні можна повернути гроші за навчання дитини в приватних закладах: що для цього потрібно

Так, податкова знижка є хорошою допомогою для працюючих батьків на отримання дитини.

"Для батьків, які працюють це реально проблема, тим паче в Києві з нашими заторами. Тому ми вирішили з 2 класу перевести дитину в приватну школу на повний цикл навчання. Зокрема, дитина там знаходиться з 7 до 8 вечора", - розповіла киянка Юлія.

Однак, жінці за місяць навчання у такій школі потрібно заплатити 18 тисяч гривень. Тому коли вона почула про податкову знижу то вирішила нею скористатися.

Що необхідно для отримання податкової знижки

Аби отримати допомогу від держави потрібні наступні документи:

Паспорт;

РНОКПП (реєстраційний номер податкової картки платника податків);

Декларація про майновий стан і доходи;

Довідка про заробітну плату;

Копія договору з навчальним закладом;

Копії квитанцій (чеків, платіжних доручень) за оплату навчання;

Документи, що підтверджують ступінь споріднення (якщо за навчання сплачують батьки, то потрібно надати свідоцтво про народження дитини, якщо на податкову знижку претендує чоловік або дружина - свідоцтво про шлюб);

Заява із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування відшкодування.

Начальниця Головного управління державної податкові служби в київській області Олена Виноградова каже, податкова знижка, це можливість повернутися частину витрачених коштів.

"Всі ці документи необідно зібрати та ще можете подати декларація. Як на мене, найзручніший спосіб подати документи це через електронний кабінет платника податків. Також можна подати особисто за місцем реєстрації або ж надіслати поштою", - додає Олена.

Загалом можна отримати 18% від суми, яку сплатили за семестр.

Хто не може претендувати на знижку

На допомогу від держави не можуть претендувати фізичні особи підприємців та люди які не працюють офіційно.

Важливо, що це стосується лише вітчизняних послуг. Наприклад, якщо ваша дитина навчається у приватному садочку Польщі, то знижки не буде

Знижку можна отримати не лише на навчання. Якщо ви винаймаєте житло і платите податки, то схема так ж сама.