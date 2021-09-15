В Україні можна повернути гроші за навчання дитини в приватних закладах: що для цього потрібно

В Україні можна отримати знижку на навчання, якщо ваша дитина ходить у приватний садок, школу або навчається на контракті в університеті.
Як саме і на що можна отримати знижку – йдеться у сюжеті ТСН.
Так, податкова знижка є хорошою допомогою для працюючих батьків на отримання дитини.
"Для батьків, які працюють це реально проблема, тим паче в Києві з нашими заторами. Тому ми вирішили з 2 класу перевести дитину в приватну школу на повний цикл навчання. Зокрема, дитина там знаходиться з 7 до 8 вечора", - розповіла киянка Юлія.
Однак, жінці за місяць навчання у такій школі потрібно заплатити 18 тисяч гривень. Тому коли вона почула про податкову знижу то вирішила нею скористатися.
Аби отримати допомогу від держави потрібні наступні документи:
Начальниця Головного управління державної податкові служби в київській області Олена Виноградова каже, податкова знижка, це можливість повернутися частину витрачених коштів.
"Всі ці документи необідно зібрати та ще можете подати декларація. Як на мене, найзручніший спосіб подати документи це через електронний кабінет платника податків. Також можна подати особисто за місцем реєстрації або ж надіслати поштою", - додає Олена.
Загалом можна отримати 18% від суми, яку сплатили за семестр.
На допомогу від держави не можуть претендувати фізичні особи підприємців та люди які не працюють офіційно.
Важливо, що це стосується лише вітчизняних послуг. Наприклад, якщо ваша дитина навчається у приватному садочку Польщі, то знижки не буде
Знижку можна отримати не лише на навчання. Якщо ви винаймаєте житло і платите податки, то схема так ж сама.
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