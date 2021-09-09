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Украинским учителям пообещали по 60 тыс: кто получит деньги

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Четверг 09 сентября 2021 13:09
Украинским учителям пообещали по 60 тыс: кто получит деньги Учителя в Украине получат премии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Учителя в Украине получат премии за звание "Учитель года". Размер выплаты правительство увеличит до 60 тысяч гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"Правительство приняло решение о повышении денежного вознаграждения победителям ежегодного конкурс "Учитель года", – сообщил глава Кабмина.

Теперь за первое место будет присуждена премия в размере 60 тысяч гривен, за второе место - 54 тысячи гривен, за третье - 48 тысяч гривен.

По обещанию правительства, с запланированным ростом минимальной заработной платы эти суммы будут увеличиваться.

"Работа учителей очень важная и ответственная и она должна оцениваться на должном уровне", - сказано в сообщении.

Премия "Учитель года"

Это ежегодная национальная премия для учителей-агентов образовательных изменений. Премия призвана отметить достижения учителя не только в отношении своих учеников, но и в отношении общества, и подчеркнуть важность педагогов в Украине. Национальную премию основано в 2017 году ГС "Освитория" после подписания меморандума с фондом Varkey GEMS Foundation.

Как мы ранее писали, одна из областей Украины переводит школы на дистанционное обучение.

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Денис Шмыгаль
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