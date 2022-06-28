UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Где в Украине можно поплавать и позагорать на пляже: список адресов

Фото: Где в Украине можно искупаться и позагорать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Полномасштабная война России против Украины лишила нас летней радости - отдыха на пляжах и водоемах. Большинство пляжей на побережье морей сейчас недоступны, а в городах выбраться к озерам и речкам небезопасно.

Однако есть места для отдыха, где в жаркую погоду можно окунуться в прохладную воду и немного позагорать.

Где в Украине можно поплавать и позагорать на пляже - читайте в материале ниже.

Места отдыха во Львове

Кроме речек в Карпатах во Львовской и Ивано-Франковской области, есть специальные места для отдыха в самом Львове и вокруг него. Во Львовской ОВА проверили водные объекты на безопасность и дали список из 12 мест отдыха.

  • пгт. Брюховичи – пляж на озере на ул. Курортный пляж на озере по ул. Львовской;
  • с. Воля Гамулецка – база отдыха "Альбатрос";
  • с. Модричи – база отдыха "Казацкий хутор";
  • г. Моршин – пляж на городском озере;
  • г. Золочев – пляж на городском озере;
  • г. Перемышляны – пляж на городском озере;
  • Давыдовская община – база отдыха "Львовская Швейцария";
  • с. Старое Село – база отдыха "Бухта Викингов";
  • с. Коросно – база отдыха "Гостиный Двор";
  • с. Подберезцы – комплекс отдыха "Пальмира Резорт";
  • Яворовский район – пляж на рекреационном водоеме Яворивского национального природного парка.

На этих локациях есть посты спасателей, которые могут быстро оказать первую помощь.

Места отдыха в Киеве

В Киеве официально в этом году купальный сезон открывать не будут - из соображений безопасности. Но, как сообщает Киевская ГВА все пляжи и водоемы были проверены.

  • Голосеевский район - пляж Галерный
  • Оболонский район - озеро Вербное, затока Наталка
  • Соломенский район - зона отдыха Совская Балка (купаться запрещено)
  • Подольский район - озеро Голубое (купаться запрещено)
  • Днепровский район - пляж Молодежный, пляж Веселка, пляж Центральный, пляж Березняки, пляж Радуга, пляж Тельбин, пляж Довбичка, пляж Лесная, пляж Русановская коса и Русановский канал, пляж Горбачиха
  • Оболонский район - Карачун, пляж Пуща-Водица, пляж Минский, озеро Редькино
  • Дарницкий район - зона отдыха Осокорки (купаться запрещено), озеро Солнечное (купаться запрещено).

А вот по данным "Плесо", самые опасные показатели имеют: Галерейный, Пуща-Водица, Радуга, Тельбин, Центральный, Троещина и Радуга.

Места отдыха в Одессе

В Одесской области сейчас стараются найти безопасные места для отдыха. Однако купальный сезон не открыт и украинцев настоятельно просят не купаться в море.

В большинстве мест для отдыха на побережье Черного моря очень опасно приближаться к воде из-за огромного количества снарядов.

Разминирование под водой - это очень сложный процесс и для этого нужно специальное оборудование. Тем более, что обстрелы продолжаются.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в недавнем интервью для польского телеканала отметил, что поток отдыхающих увеличивается с каждым днем, а правоохранители не справляются с количеством людей.

Сейчас в Одессе разрабатывают проект создания безопасных участков на пляжах, где установят специальные защитные сетки. Также поставят дополнительные наблюдательные башни.

Но сейчас на пляжах Одессы и области купаться нельзя - это небезопасно.

Самые опасные пляжи в Украине

Как сообщают в ГСЧС, в Украине определено 240 мест для отдыха на водных объектах, 194 из них имеют пляжи.

Категорически нельзя купаться в таких областях: Киевская, Сумская, Донецкая, Черниговская, Харьковская и Николаевская.

Большое количество боеприпасов находится не только на суше, но в воде. Также часть территорий продолжают обстреливать российские оккупанты.

Где еще есть места отдыха у воды

Как рассказал представитель ГСЧС Александр Хорунжий, купальный сезон не рекомендуется начинать в тех областях, где велись или до сих пор ведутся боевые действия. А там, где купальный сезон все-таки открыли, купаться можно только в местах, которые определили военные администрации и местные органы власти.

Эти места должны быть оборудованы спасательными постами, очищены, в том числе и дно. Они должны быть без быстрого течения и иметь пологий спуск в воду.

  • Волынская область - Шацкие озера, озеро Песочное в Крымно
  • Хмельницкая область - река Южный Буг
  • Винницкая область - Ладыжинское водохранилище, река Южный Буг
  • Тернополь - городской пруд
  • Тернопольская область - река Серет
  • Полтавская, Черкасская и Кировоградская область - Днепр
  • Кривой Рог - Ингулец
  • Днепр - река Самара и река Днепр

Кстати, ранее мы писали, что пляж с отдыхающими попал под обстрел российскими снарядами.

А также мы рассказывали, что сейчас происходит на курорте Шацкие озера.

Читайте РБК-Украина в Google News
пляжозероотдых