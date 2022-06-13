Киевлянам назвали пляжи, на которых безопасно купаться (адреса)

В Киеве спасатели проверяют акватории на наличие взрывоопасных предметов. Также специалисты проверили качество воды на пляжах.

Об этом сообщает пресслужба Киевской городской государственной администрации.

На каких пляжах безопасно купаться

Эксперты исследовали акватории 2-х муниципальных пляжей: "Центрального" и "Венеции". Не было обнаружено никаких взрывоопасных предметов.

Также водолазы изымают со дна другие габаритные предметы и ветки.

Отмечается, что муниципальные пляжи и зоны отдыха проверяют специалисты специализированной аварийной спасательно-водолазной службы КП "Плесо" в составе нескольких водолазов и спасателей.

"В условиях военного положения и ради безопасности граждан посещать пляжи и зоны отдыха пока не советуем", - подчеркнули в КГГА.

Обслуживание пляжей и зон отдыха Киева проводят в штатном режиме, однако из соображений безопасности пляжный сезон пока не будут начинать.

Добавим, что вода еще недостаточно прогрелась, но желающих искупаться очень много. При этом местные жители купаются даже там, где нет официальных разрешений.

Какое качество воды на пляжах

Коммунальное предприятие "Плесо" сообщило, что в Киеве проверили качество воды на пляжах. В частности, из 13 проверенных пляжей - только на "Золотом" вода соответствует всем нормам.

Наиболее опасные показатели имеют: "Галерный", "Пуща-Водица", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина" и "Радуга".

Там обнаружили превышение по бактериологическим показателям и допустимым концентрациям вредных химических веществ.

В Киеве проверили качество воды на пляжах (facebook.com/pleso)