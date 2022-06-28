Де в Україні можна поплавати і позасмагати на пляжі: список адрес

Місця відпочинку у Львові

Крім річок в Карпатах у Львівській та Івано-Франківській області, є спеціальні місця для відпочинку в самому Львові та навколо нього. У Львівській ОВА перевірили водні об'єкти на безпеку і дали список з 12 місць відпочинку.

Смт Брюховичі - пляж На озері на вул. Курортний пляж На озері по вул. Львівській;

с. Воля Гамулецька - база відпочинку "Альбатрос";

с. Модричі - база відпочинку "Козацький хутір";

м. Моршин - пляж на міському озері;

м. Золочів - пляж на міському озері;

м. Перемишляни - пляж на міському озері;

Давидівська громада - база відпочинку "Львівська Швейцарія";

с. Старе Село - база відпочинку "Бухта Вікінгів";

с. Коросно - база відпочинку "Гостинний двір";

с. Підберізці - відпочинковий комплекс "Пальміра Резорт";

Яворівський район - пляж на рекреаційній водоймі Яворівського національного природного парку.

На цих локаціях є пости рятувальників, які можуть швидко надати першу допомогу.

Місця відпочинку в Києві

У Києві офіційно цього року купальний сезон відкривати не будуть - з міркувань безпеки. Але, як повідомляє Київська ГВА всі пляжі й водойми були перевірені.

Голосіївський район-Пляж Галерний

Оболонський район-озеро Вербне, затока Наталка

Солом'янський район-зона відпочинку Совська Балка (купатися заборонено)

Подільський район-озеро блакитне (купатися заборонено)

Дніпровський район - Пляж Молодіжний, пляж Веселка, пляж Центральний, пляж Березняки, пляж Веселка, пляж Тельбін, пляж Довбичка, пляж Лісова, пляж Русанівська коса і Русанівський канал, пляж Горбачиха

Оболонський район-Карачун, пляж Пуща-Водиця, пляж Мінський, озеро Редькіно

Дарницький район-зона відпочинку Осокорки (купатися заборонено), озеро Сонячне (купатися заборонено).

А ось за даними "Плесо", найнебезпечніші показники мають: галерейний, Пуща-Водиця, Веселка, Тельбін, Центральний, Троєщина і Веселка.

Місця відпочинку в Одесі

В Одеській області зараз намагаються знайти безпечні місця для відпочинку. Однак купальний сезон не відкритий і українців настійно просять не купатися в морі.

У більшості місць для відпочинку на узбережжі Чорного моря дуже небезпечно наближатися до води через величезну кількість снарядів.

Розмінування під водою - це дуже складний процес і для цього потрібно спеціальне обладнання. Тим більше, що обстріли тривають.

Мер Одеси Геннадій Труханов в недавньому інтерв'ю для польського телеканалу зазначив, що потік відпочиваючих збільшується з кожним днем, а правоохоронці не справляються з кількістю людей.

Зараз в Одесі розробляють проєкт створення безпечних ділянок на пляжах, де встановлять спеціальні захисні сітки. Також поставлять Додаткові спостережні вежі.

Але зараз на пляжах Одеси та області купатися не можна - це небезпечно.

Найнебезпечніші пляжі в Україні

Як повідомляють у ДСНС, в Україні визначено 240 місць для відпочинку на водних об'єктах, 194 з них мають пляжі.

Категорично не можна купатися в таких областях: Київська, Сумська, Донецька, Чернігівська, Харківська та Миколаївська.

Велика кількість боєприпасів знаходиться не тільки на суші, але у воді. Також частину територій продовжують обстрілювати російські окупанти.

Де ще є місця відпочинку біля води

Як розповів представник ДСНС Олександр Хорунжий, купальний сезон не рекомендується починати в тих областях, де велися або досі ведуться бойові дії. А там, де купальний сезон все-таки відкрили, купатися можна тільки в місцях, які визначили військові адміністрації та місцеві органи влади.

Ці місця повинні бути обладнані рятувальними постами, очищені, в тому числі й дно. Вони повинні бути без швидкої течії та мати пологий спуск у воду.