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Де в Україні можна поплавати і позасмагати на пляжі: список адрес

Фото: Де в Україні можна скупатися і позасмагати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Повномасштабна війна Росії проти України позбавила нас літньої радості - відпочинку на пляжах і водоймах. Більшість пляжів на узбережжі морів зараз недоступні, а в містах вибратися до озер і річок небезпечно.

Однак є місця для відпочинку, де в жарку погоду можна зануритися в прохолодну воду і трохи позасмагати.

Де в Україні можна поплавати та позасмагати на пляжі - читайте в матеріалі нижче.

Місця відпочинку у Львові

Крім річок в Карпатах у Львівській та Івано-Франківській області, є спеціальні місця для відпочинку в самому Львові та навколо нього. У Львівській ОВА перевірили водні об'єкти на безпеку і дали список з 12 місць відпочинку.

  • Смт Брюховичі - пляж На озері на вул. Курортний пляж На озері по вул. Львівській;
  • с. Воля Гамулецька - база відпочинку "Альбатрос";
  • с. Модричі - база відпочинку "Козацький хутір";
  • м. Моршин - пляж на міському озері;
  • м. Золочів - пляж на міському озері;
  • м. Перемишляни - пляж на міському озері;
  • Давидівська громада - база відпочинку "Львівська Швейцарія";
  • с. Старе Село - база відпочинку "Бухта Вікінгів";
  • с. Коросно - база відпочинку "Гостинний двір";
  • с. Підберізці - відпочинковий комплекс "Пальміра Резорт";
  • Яворівський район - пляж на рекреаційній водоймі Яворівського національного природного парку.

На цих локаціях є пости рятувальників, які можуть швидко надати першу допомогу.

Місця відпочинку в Києві

У Києві офіційно цього року купальний сезон відкривати не будуть - з міркувань безпеки. Але, як повідомляє Київська ГВА всі пляжі й водойми були перевірені.

  • Голосіївський район-Пляж Галерний
  • Оболонський район-озеро Вербне, затока Наталка
  • Солом'янський район-зона відпочинку Совська Балка (купатися заборонено)
  • Подільський район-озеро блакитне (купатися заборонено)
  • Дніпровський район - Пляж Молодіжний, пляж Веселка, пляж Центральний, пляж Березняки, пляж Веселка, пляж Тельбін, пляж Довбичка, пляж Лісова, пляж Русанівська коса і Русанівський канал, пляж Горбачиха
  • Оболонський район-Карачун, пляж Пуща-Водиця, пляж Мінський, озеро Редькіно
  • Дарницький район-зона відпочинку Осокорки (купатися заборонено), озеро Сонячне (купатися заборонено).

А ось за даними "Плесо", найнебезпечніші показники мають: галерейний, Пуща-Водиця, Веселка, Тельбін, Центральний, Троєщина і Веселка.

Місця відпочинку в Одесі

В Одеській області зараз намагаються знайти безпечні місця для відпочинку. Однак купальний сезон не відкритий і українців настійно просять не купатися в морі.

У більшості місць для відпочинку на узбережжі Чорного моря дуже небезпечно наближатися до води через величезну кількість снарядів.

Розмінування під водою - це дуже складний процес і для цього потрібно спеціальне обладнання. Тим більше, що обстріли тривають.

Мер Одеси Геннадій Труханов в недавньому інтерв'ю для польського телеканалу зазначив, що потік відпочиваючих збільшується з кожним днем, а правоохоронці не справляються з кількістю людей.

Зараз в Одесі розробляють проєкт створення безпечних ділянок на пляжах, де встановлять спеціальні захисні сітки. Також поставлять Додаткові спостережні вежі.

Але зараз на пляжах Одеси та області купатися не можна - це небезпечно.

Найнебезпечніші пляжі в Україні

Як повідомляють у ДСНС, в Україні визначено 240 місць для відпочинку на водних об'єктах, 194 з них мають пляжі.

Категорично не можна купатися в таких областях: Київська, Сумська, Донецька, Чернігівська, Харківська та Миколаївська.

Велика кількість боєприпасів знаходиться не тільки на суші, але у воді. Також частину територій продовжують обстрілювати російські окупанти.

Де ще є місця відпочинку біля води

Як розповів представник ДСНС Олександр Хорунжий, купальний сезон не рекомендується починати в тих областях, де велися або досі ведуться бойові дії. А там, де купальний сезон все-таки відкрили, купатися можна тільки в місцях, які визначили військові адміністрації та місцеві органи влади.

Ці місця повинні бути обладнані рятувальними постами, очищені, в тому числі й дно. Вони повинні бути без швидкої течії та мати пологий спуск у воду.

  • Волинська область - Шацькі озера, озеро Пісочне в Кримне
  • Хмельницька область - річка Південний Буг
  • Вінницька область - Ладижинське водосховище, річка Південний Буг
  • Тернопіль - міський ставок
  • Тернопільська область - Річка Серет
  • Полтавська, Черкаська та Кіровоградська область - Дніпро
  • Кривий Ріг - Інгулець
  • Дніпро - річка Самара і річка Дніпро

До речі, раніше ми писали, що пляж з відпочивальниками потрапив під обстріл російськими снарядами.

А також ми розповідали, що зараз відбувається на курорті Шацькі озера.

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