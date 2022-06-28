Де в Україні можна поплавати і позасмагати на пляжі: список адрес

Повномасштабна війна Росії проти України позбавила нас літньої радості - відпочинку на пляжах і водоймах. Більшість пляжів на узбережжі морів зараз недоступні, а в містах вибратися до озер і річок небезпечно.
Однак є місця для відпочинку, де в жарку погоду можна зануритися в прохолодну воду і трохи позасмагати.
Де в Україні можна поплавати та позасмагати на пляжі - читайте в матеріалі нижче.
Крім річок в Карпатах у Львівській та Івано-Франківській області, є спеціальні місця для відпочинку в самому Львові та навколо нього. У Львівській ОВА перевірили водні об'єкти на безпеку і дали список з 12 місць відпочинку.
На цих локаціях є пости рятувальників, які можуть швидко надати першу допомогу.
У Києві офіційно цього року купальний сезон відкривати не будуть - з міркувань безпеки. Але, як повідомляє Київська ГВА всі пляжі й водойми були перевірені.
А ось за даними "Плесо", найнебезпечніші показники мають: галерейний, Пуща-Водиця, Веселка, Тельбін, Центральний, Троєщина і Веселка.
В Одеській області зараз намагаються знайти безпечні місця для відпочинку. Однак купальний сезон не відкритий і українців настійно просять не купатися в морі.
У більшості місць для відпочинку на узбережжі Чорного моря дуже небезпечно наближатися до води через величезну кількість снарядів.
Розмінування під водою - це дуже складний процес і для цього потрібно спеціальне обладнання. Тим більше, що обстріли тривають.
Мер Одеси Геннадій Труханов в недавньому інтерв'ю для польського телеканалу зазначив, що потік відпочиваючих збільшується з кожним днем, а правоохоронці не справляються з кількістю людей.
Зараз в Одесі розробляють проєкт створення безпечних ділянок на пляжах, де встановлять спеціальні захисні сітки. Також поставлять Додаткові спостережні вежі.
Але зараз на пляжах Одеси та області купатися не можна - це небезпечно.
Як повідомляють у ДСНС, в Україні визначено 240 місць для відпочинку на водних об'єктах, 194 з них мають пляжі.
Категорично не можна купатися в таких областях: Київська, Сумська, Донецька, Чернігівська, Харківська та Миколаївська.
Велика кількість боєприпасів знаходиться не тільки на суші, але у воді. Також частину територій продовжують обстрілювати російські окупанти.
Як розповів представник ДСНС Олександр Хорунжий, купальний сезон не рекомендується починати в тих областях, де велися або досі ведуться бойові дії. А там, де купальний сезон все-таки відкрили, купатися можна тільки в місцях, які визначили військові адміністрації та місцеві органи влади.
Ці місця повинні бути обладнані рятувальними постами, очищені, в тому числі й дно. Вони повинні бути без швидкої течії та мати пологий спуск у воду.
До речі, раніше ми писали, що пляж з відпочивальниками потрапив під обстріл російськими снарядами.
А також ми розповідали, що зараз відбувається на курорті Шацькі озера.