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На замену морю. Живописные Шацкие озера открывают сезон отдыха

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Суббота 11 июня 2022 09:00
На замену морю. Живописные Шацкие озера открывают сезон отдыха Фото: Отдых на Шацких озерах (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В каких условиях можно побывать в популярной локации во время войны

Шацкие озера на Волыни – знаменитый туристический магнит Полесья, куда ежегодно приезжают на отдых тысячи украинцев. В этом году туристический сезон также состоится. Потому что прозрачные лесные водоемы - уникальная альтернатива морским курортам.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, каким будет отдых на Шацких озерах летом 2022 года.

10% мест на базах отдыха уже забронированы

Шацкие озера - это группа озер среди живописной природы Полесья. Ехать надо в Ковельский район, пгт Шацк. В 1983 году здесь был создан Шацкий национальный природный парк для охраны редких природных комплексов площадью 32 тысяч гектаров.

Всего группа водоемов насчитывает 30 озер, из которых наиболее известно для купания и отдыха – Свитязь. Вокруг озер построено много санаториев, баз отдыха и детских лагерей.

На замену морю. Живописные Шацкие озера открывают сезон отдыха

Фото: Озеро Песочное - одно из Шацких озер (wikipedia.org)

Открывать сезон на Шацких озерах планируют ориентировочно с 15 июня, рассказал 12 каналу заместитель директора Шацкого НПП Василий Матейчик.

"Наш край сегодня возможно стал основным для отдыха. Но большого наплыва туристов не предвидим, потому что война есть война, и много факторов влияет: цены, логистика и ситуация с безопасностью. Но готовимся", - говорит староста села Свитязь Виктор Плейтух.

По его словам, раньше большинство туристов приезжали из Киевщины, Ровенщины, Львовщины, Житомирщины. В этом году отдыхом в локации, которую называют жемчужиной Волыни, интересуются также немало переселенцев.

В связи с ситуацией в стране этим летом не будут проводить никаких праздников. Туристам придется соблюдать комендантский час.

Владельцы усадеб и баз отдыха готовятся к туристическому сезону. Уже зарезервированы 10% мест на базах, сообщил "Суспільному" секретарь Шацкого поселкового совета Богдан Тимошук.

Туристам, кроме озер, будут доступны туристические маршруты и эко-тропы.

"Именно в этом году мы можем предложить туристам увидеть красоту Шацкого поозерья. Готовы показать гостям природу: это не только те три-пять больших озер, на которых отдыхают, а непосредственно как наш бренд "Природа 30 озер", – добавил он.

На замену морю. Живописные Шацкие озера открывают сезон отдыха

Фото: Отдых на озере Свитязь (instagram.com/_svitiaz_svoim)

Какие будут новые цены на Шацких озерах

Из-за небольшого спроса и войны некоторые предприниматели не будут повышать цены на отдых. Другие говорят, что вынуждены будут это сделать из-за инфляции и стоимости топлива.

"Звонят наши постоянные клиенты, интересуются, будем ли мы работать. Бронируют. Не так интенсивно, как было, но все же", - говорит изданию владелица одной из баз отдыха рядом с центральным пляжем Наталья Дужич.

В этом году она отменила предоплату, ведь люди и так боятся планировать отдых. А цены остались прошлогодние – 500 гривен в сутки за трехместный номер с холодильником и телевизором, общей кухней и санузлом. Номера "люкс" за 1600 гривен рассчитаны на большее количество гостей – в них есть 2 комнаты, отдельные санузел и кухня.

Другие предприниматели, которые готовят помещения для приема туристов, будут поднимать цены. Впрочем, они должны вырасти не существенно - на 10%.

Например, одноместный номер без питания на Гряде будет стоить от 500 гривен в сутки.

Напомним, мы писали, сколько стоят туры по Киеву и за город.

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