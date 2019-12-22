В Украине мошенничество с банковскими картами набирает новые обороты: что известно

Аферы с банковскими картами набирают обороты все больше. Так недавно в Днепропетровской области был задержан мошенник, который похитил у своих жертв более миллиона гривен. Об этом информирует департамент киберполиции Украины.



"Мужчина дублировал банковские карты граждан. Имитируя ошибку работы банкомата, он с помощью специальных манипуляций дублировал карточку следующего пользователя банка", - сказано в сообщении.

Мошенничество с банковскими картами в Украине

Отмечается, что к совершению правонарушений злоумышленник тщательно готовился. Для начала он заказал более сотни карт и использовал их для дубляжа оригинальных карт граждан.

Преступная схема выглядела так: при использовании банкомата, он имитировал возникновение проблемы и пропускал к банкомату следующего пользователя. Перед этим злоумышленник проводил специальные манипуляции с банкоматом, которые позволяли копировать карточку следующего пользователя и получить доступ к банковским картам украинцев.

Кроме того, мужчина менял финансовый номер телефона на свой, что позволяло управлять системой интернет-банкинга потерпевшего - увеличивать кредитные лимиты на счетах пострадавших лиц и оформлять онлайн-кредиты.

На данный момент жителю Днепропетровской области грозит срок, злоумышленнику объявлено о подозрении.