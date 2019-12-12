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В Украине активизировались аферисты: раскрыта новая схема мошенничества

STYLERЖизнь    12.12.2019 - 12:08
В Украине активизировались аферисты: раскрыта новая схема мошенничества
В Украине активизировались мошенники (Коллаж РБК-Украина)

Мошенники в Украине начали охотится на тех, кто хочет сэкономить на подарках

Мошенники активизировались на интернет-сайтах в преддверии новогодних праздников и охотятся на тех, кто пытается сэкономить на подарках под елку. В сети разоблачили новую схему, которую придумали аферисты. Об этом пишет издание "Сегодня".

Украинские интернет-сайты наводнили предложения о продаже дешевой техники – смартфоны, планшеты и другие гаджеты предлагают по цене ниже среднерыночной.

Однако такие продавцы требуют предоплату и заверяют, что после оплаты к клиенту приезжает курьер, который проверяет смартфон, и если он не подходит, то курьер возвращает деньги наличными или переводит на карту.

Журналисты решили проверить, как работает эта схема и нашли недорогой гаджет за 10 тысяч гривен, который на других сайтах стоит 15 тысяч. Продавец готов отправить товар по почте после частичной предоплаты в 300 гривен. Как он объяснил, за такую сумму не стоит обманывать, однако гарантий никаких не предоставил.

Как объясняют эксперты, именно в этом и заключается ошибка покупателя – они думают, что за такую небольшую сумму можно рискнуть.

"Почти все дешевые предложения на сайтах продаж – это мошенники. Например, если вам предлагают товар, который стоит 10 тысяч гривен, за четыре тысячи, то это мошенники. Лучше туда не лезть", - объяснил эксперт по безопасности Руслан Болгов.

Также не рекомендуется отправлять предоплату, так как если товар не подойдет покупателю, то по негласному правилу, назад он отправляется за счет покупателя.

"Нормальным продавцам, которые этим занимаются, не составляет труда отправить товар и по постоплате", - добавил эксперт.

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