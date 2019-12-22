В Україні шахрайство з банківськими картами набирає нових обертів: що відомо

Аферист викрав з карт більше мільйона гривень
Афери з банківськими картами набирають все більше обертів. Так нещодавно в Дніпропетровській області був затриманий шахрай, який викрав у своїх жертв більше мільйона гривень. Про це інформує департамент кіберполіції України.
"Чоловік дублював банківські картки громадян. Імітуючи помилку роботи банкомату, він за допомогою спеціальних маніпуляцій дублював картку наступного користувача банку", - сказано в повідомленні.
Наголошується, що до скоєння правопорушень зловмисник ретельно готувався. Для початку він замовив більше сотні карт без ідентифікатора користувача та використовував їх для дубляжу оригінальних карт громадян.
Злочинна схема виглядала так: при використанні банкомату, він імітував виникнення проблеми та пропускав до банкомату наступного користувача. Перед цим зловмисник проводив спеціальні маніпуляції з банкоматом, які дозволяли копіювати картку наступного користувача і отримати доступ до банківських карток українців.
Крім того, чоловік змінював фінансовий номер телефону на свій, що дозволяло керувати системою інтернет-банкінгу потерпілого - збільшувати кредитні ліміти на рахунках постраждалих осіб і оформляти онлайн-кредити.
На даний момент жителю Дніпропетровської області загрожує термін, затриманому оголошено про підозру.