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В Украине монету номиналом 10 гривен продают за 25 тысяч: в чем ее особенность

Автор: Роман Мирончук

В Украине на аукционе продается инвестиционная золотая монета "Архистратиг Михаил" номиналом в 10 гривен за 25353 гривны.

Лот о продаже монеты выставлен на аукционе Violity.

Монета номиналом 10 гривен продается за 25 тысяч (скриншот с Violity)

Ценность монеты помимо того, что она сделана из золота 999,9 пробы, состоит в том, что таких монет 2015 года выпуска всего 3000 штук.

Монета номиналом 10 гривен продается за 25 тысяч (фото: violity.com)

Кроме того, она сохранилась в идеальном состоянии. Продавец говорит, что покупал ее в НБУ и капсулу не вскрывал.

Вес данной монеты составляет 15,55 грамм, а ее толщина 2 мм.

Отметим, что инвестиционные монеты - это монеты, сделанные из драгоценного металла, которые выпускают центральные банки. Они предназначены в основном для инвестирования и создания личного фонда сбережений.

Такие монеты могут быть не только золотыми, но и серебряными, платиновыми и палладиевыми.

К инвестиционным монетам также можно отнести памятные, коллекционные и юбилейные монеты.

Напомним, мы писали о том, за какие копеечные монеты можно выручить 3,5 тысячи гривен. Обычно нумизматы ценят монеты за их редкие особенности и разновидности дефектов.

Ранее сообщалось о том, что в Украине ввели в обращение новую памятную монету номиналом 10 гривен, которая посвящена десантно-штурмовым войскам ВСУ.

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