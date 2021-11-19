В Україні монету номіналом 10 гривень продають за 25 тисяч: у чому її особливість

Монета номіналом 10 гривень продається за 25 тисяч (скріншот з Violity)

Цінність монети крім того, що вона зроблена з золота 999,9 проби, полягає в тому, що таких монет 2015 року випуску всього 3000 штук.

Монета номіналом 10 гривень продається за 25 тисяч (фото: violity.com)

Крім того, вона збереглася в ідеальному стані. Продавець каже, що купував її в НБУ і капсулу не розкривав.

Вага даної монети становить 15,55 грам, а її товщина 2 мм.

Зазначимо, що інвестиційні монети - це монети, зроблені з дорогоцінного металу, які випускають центральні банки. Вони призначені в основному для інвестування та створення особистого фонду заощаджень.

Такі монети можуть бути не тільки золотими, а й срібними, платиновими і паладієвими.

До інвестиційних монет також можна віднести пам'ятні, колекційні та ювілейні монети.