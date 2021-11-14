За такие 5 копеек можно выручить 3,5 тысячи: проверьте ваши копилки (фото)

В Украине некоторые копеечные монеты за счет своих редких особенностей и разновидностей дефектов ценятся гораздо выше, чем это указывается в номинале - нумизматы и коллекционеры готовы купить их за весьма крупные суммы. В частности, сейчас на аукционе продают монету 5 копеек 1992 года по цене 3,5 тысячи гривен.

Как выглядит такая дорогая монета, в чем ее уникальность и "фишка" - читайте в материале Styler ниже.

Вообще украинские монеты номиналом 5 копеек 1992 года выпуска имеют целый ряд разновидностей, и некоторые из них особо ценятся среди коллекционеров.

Так, например, за лоты 1.1ААк можно выручить от 4 до 6 тысяч гривен (считаются редчайшими экземплярами), а за 2БАм цена в среднем в объявлениях варьируется между 2 300 гривен до 3,5 тысячи гривен. Как раз о последнем варианте сейчас и идет речь.

На интернет аукционе Violity выставлена на торги монета 5 копеек 1992 года, 2БАм, немагнитная, и объявленная цена за нее указывается 3,5 тысячи гривен (то есть около 137 долларов).

Редкая монета 5 копеек 1992 года 2БАм (фото: violity.com)

В описании лота уточняется, что денежка имеет дефекты - царапины, материал монеты - нержавеющая стать.

Вот так выглядит 5-копеечная монета 1992 года 2БАм по цене 3,5 тысячи (фото: violity.com)

На какие особенности следует обратить внимание

5-копеечные монеты 1992 года 2БАм могут быть изготовлены из магнитной (оценивают в 2300 гривен на аукционах) или немагнитной стали (продают в среднем за 3500 гривен).

На монете на аверсе у трезубца средний зуб острый узкий,

также на аверсе в надписи года "1992" у единицы нет хвостика.

На реверсе вторая верхняя гроздь ягод (если считать по часовой стрелке) имеет форму тупоугольного треугольника.

Особенности монеты 5 копеек 1992 года 2БАм (фото: monety.in.ua)

Как обратили внимание на профильном сайте Monety.in.ua, также ценятся среди нумизматов и коллекционеров такие 5-копеечные монеты 1992 года, изготовленные из меди, серебра и латуни - они являются пробными экземплярами и не поступали в оборот официально.

Еще на аукционах в интернете можно дорого продать подобные монеты с браком (к примеру, 5 копеек с поворотом реверса относительно аверса).