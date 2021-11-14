ru ua
Вс, 14 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

За такие 5 копеек можно выручить 3,5 тысячи: проверьте ваши копилки (фото)

Новина українською →
Воскресенье 14 ноября 2021 08:36
За такие 5 копеек можно выручить 3,5 тысячи: проверьте ваши копилки (фото) Фото: особые 5-копеечные монеты можно продать за несколько тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине некоторые копеечные монеты за счет своих редких особенностей и разновидностей дефектов ценятся гораздо выше, чем это указывается в номинале - нумизматы и коллекционеры готовы купить их за весьма крупные суммы. В частности, сейчас на аукционе продают монету 5 копеек 1992 года по цене 3,5 тысячи гривен.

Как выглядит такая дорогая монета, в чем ее уникальность и "фишка" - читайте в материале Styler ниже.

Вообще украинские монеты номиналом 5 копеек 1992 года выпуска имеют целый ряд разновидностей, и некоторые из них особо ценятся среди коллекционеров.

Так, например, за лоты 1.1ААк можно выручить от 4 до 6 тысяч гривен (считаются редчайшими экземплярами), а за 2БАм цена в среднем в объявлениях варьируется между 2 300 гривен до 3,5 тысячи гривен. Как раз о последнем варианте сейчас и идет речь.

На интернет аукционе Violity выставлена на торги монета 5 копеек 1992 года, 2БАм, немагнитная, и объявленная цена за нее указывается 3,5 тысячи гривен (то есть около 137 долларов).

За такие 5 копеек можно выручить 3,5 тысячи: проверьте ваши копилки (фото)

Редкая монета 5 копеек 1992 года 2БАм (фото: violity.com)

В описании лота уточняется, что денежка имеет дефекты - царапины, материал монеты - нержавеющая стать.

За такие 5 копеек можно выручить 3,5 тысячи: проверьте ваши копилки (фото)

Вот так выглядит 5-копеечная монета 1992 года 2БАм по цене 3,5 тысячи (фото: violity.com)

На какие особенности следует обратить внимание

  • 5-копеечные монеты 1992 года 2БАм могут быть изготовлены из магнитной (оценивают в 2300 гривен на аукционах) или немагнитной стали (продают в среднем за 3500 гривен).
  • На монете на аверсе у трезубца средний зуб острый узкий,
  • также на аверсе в надписи года "1992" у единицы нет хвостика.
  • На реверсе вторая верхняя гроздь ягод (если считать по часовой стрелке) имеет форму тупоугольного треугольника.

За такие 5 копеек можно выручить 3,5 тысячи: проверьте ваши копилки (фото)

Особенности монеты 5 копеек 1992 года 2БАм (фото: monety.in.ua)

Как обратили внимание на профильном сайте Monety.in.ua, также ценятся среди нумизматов и коллекционеров такие 5-копеечные монеты 1992 года, изготовленные из меди, серебра и латуни - они являются пробными экземплярами и не поступали в оборот официально.

Еще на аукционах в интернете можно дорого продать подобные монеты с браком (к примеру, 5 копеек с поворотом реверса относительно аверса).

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинскую раритетную монету продают почти за 500 долларов.

Также сообщалось, что в прошлом месяце украинец нашел редчайшую монету, которая стоит 10 тысяч гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
LITE
Способно возродить печень: нутрициолог назвала одно средство, нужное буквально каждому
Способно возродить печень: нутрициолог назвала одно средство, нужное буквально каждому