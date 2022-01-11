В Украине монету в 50 гривен продают за бешеные деньги: в чем ее особенность

В Украине за 27 тысяч продают монету номиналом в 50 гривен. Такая монета изготовлена из серебра и является памятной.
Так, она была выпущена в честь визита Вселенского патриарха Варфоломея I в 2008 году, говорится на аукционе Violity.
В частности, монета была выпущена тиражом до 1000 штук с такими параметрами:
Выпущена монета в 2008 году. На ней изображены:
По словам владельца монеты, она не подвергалась реставрации. К тому же к ней прилагается соответствующий сертификат с технической информацией.
Ранее мы сообщали, что за такой украинской копейкой охотятся коллекционеры готовы платить 26 тысяч.
Также сообщалось, что в Украине 5 копеек продают за 15 тысяч гривен.