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В Україні монету в 50 гривень продають за шалені гроші: у чому її особливість

Автор: Тетяна Самарук

В Україні за 27 тисяч продають монету номіналом у 50 гривень. Така монета виготовлена зі срібла і є пам'ятною.

Так, вона була випущена на честь візиту Вселенського патріарха Варфоломія I у 2008 році, йдеться на аукціоні Violity.

Зокрема, монета була випущена тиражем до 1000 штук із такими параметрами:

  • маса – 500 г;
  • діаметр – 85 мм.

Випущено монету у 2008 році. На ній зображені:

  • Патріарх Варфоломій I, який приїжджав тоді в Україну для участі у заходах до 1020-ї річниці Хрещення Русі;
  • Віктор Ющенко, який на той час був президентом України.

За словами власника монети, вона не зазнавала реставрації. До того ж до неї додається відповідний сертифікат із технічною інформацією.

В Україні продають рідкісну монету у 50 гривень (violity)

Раніше ми повідомляли, що за такою українською копійкою полюють колекціонери, готові платити 26 тисяч.

Також повідомлялося, що в Україні 5 копійок продають за 15 тисяч гривень.

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