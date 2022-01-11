В Україні монету в 50 гривень продають за шалені гроші: у чому її особливість

В Україні за 27 тисяч продають монету номіналом у 50 гривень. Така монета виготовлена зі срібла і є пам'ятною.
Так, вона була випущена на честь візиту Вселенського патріарха Варфоломія I у 2008 році, йдеться на аукціоні Violity.
Зокрема, монета була випущена тиражем до 1000 штук із такими параметрами:
Випущено монету у 2008 році. На ній зображені:
За словами власника монети, вона не зазнавала реставрації. До того ж до неї додається відповідний сертифікат із технічною інформацією.
Раніше ми повідомляли, що за такою українською копійкою полюють колекціонери, готові платити 26 тисяч.
Також повідомлялося, що в Україні 5 копійок продають за 15 тисяч гривень.