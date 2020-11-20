В Україні можуть посилити карантин до зимових церковних свят

Карантин в Україні на Водохреща і Різдво можуть посилити (колаж РБК-Україна)

У Кабміні зробили заяву про карантин перед великими церковними святами

В Україні можуть посилити карантин у переддень великих зимових релігійних свят День святого Миколая, Різдво Христове, Водохреща та інших.

Про це 20 листопада заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій, передає прес-служба Кабміну.

На заході обговорили питання боротьби з поширенням COVID-19. Глава уряду закликав релігійні спільноти об'єднати зусилля в період зимових свят.

"Зараз ми наближаємося до важливих зимових релігійних свят: Різдва Христового, Хануки, Святого Миколая, Водохреща тощо. У період святкування можуть виникати великі скупчення людей. Тому нам потрібно вжити спільних заходів, щоб мінімізувати кількість захворювань", - зазначив Шмигаль.

При цьому заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не виключив посилення обмежувальних заходів, зокрема, щодо відвідання церков вірянами

Він додав, що МОЗ у майбутньому готовий розглянути норму, яка працювала в Україні на початку пандемії та обмежувала кількість людей у храмах на 1 квадратний метр площі будівлі.

Нагадаємо, що раніше в Україні дозволяли проводити богослужіння в храмах за участю не більше 1 людини на 10 "квадратів". Також запровадили обов'язкову вимогу про санітайзери відразу при вході в будинок.

Ханука в 2020 році святкується з 10 до 19 грудня.

День святого Миколая традиційно відзначається 19 грудня.

Різдво Христове католики і греко-католики святкують 25 грудня, а православні християни 7 січня.

Хрещення Господнє (Водохреща) щорічно відзначають 19 січня.

Раніше повідомлялося, що влада не виключає, що в Україні можуть ввести повний локдаун вже в грудні 2020 року.

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