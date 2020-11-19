День Достоинства и Свободы: когда и как будем праздновать в условиях карантина

В День Достоинства и Свободы украинцы чтят память погибших на Майдане (фото: РБК-Украина)

День Достоинства и Свободы в этот раз пройдет в условиях пандемии из-за коронавируса

День Достоинства и Свободы в 2020 в Украине отмечают традиционно 21 ноября, и в этом году праздник пройдет в субботу, а состоится в честь 7-й годовщины со дня протестов, которые стали началом Революции Достоинства, а также 17-й годовщины начала Оранжевой революции.

Праздник имеет статус государственного, официально был утвержден в 2014 году указом тогдашнего президента Петра Порошенко. А ранее отмечался как День свободы с 2005-го по 2011 год. Как теперь украинцы будут праздновать дату в условиях пандемии - расскажет Styler.

В Украине ко Дню Достоинства и Свободы организовываются образовательные, художественные и просветительские проекты, посвященные теме борьбы за права человека и утверждения государственной независимости страны.

Кроме того, устраивают государственные мероприятия: возложение цветов к памятникам и местам захоронения выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших во время Революции Достоинства и российско-украинской войны.

Как отметят День Достоинства и Свободы в условиях карантина

В этот раз ввиду эпидемиологической ситуации в стране из-за коронавируса праздничные мероприятия пройдут с учетом карантинных правил и требований о масках и социальной дистанции, а некоторые переведут в онлайн.

Очевидно, что президент Владимир Зеленский не сможет присутствовать на праздничных мероприятиях из-за болезни COVID-19, от которой он лечится в больнице Феофании.

Основные мероприятия проведут в Киеве, где начались протестные акции 7 лет назад после отказа правительства времен президентства Виктора Януковича остановить курс Украины на евроинтеграцию, и когда на Майдане Незалежности появились первые палатки демонстрантов.

В Украине в День Достоинства и Свободы чтят память Героев Небесной Сотни (фото: РБК-Украина)

Так, 21 ноября с 10 до 11 утра проведут молебен и возложение цветов у часовни архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ на аллее Героев Небесной Сотни, 6 (станция метро "Крещатик").

В сети организовывают флешмоб #бути_гідним - пользователям интернета предлагают делиться воспоминаниями и размышлениями об Оранжевой революции и Евромайдане.

Организаторы призывают украинцев 21 ноября прикрепить сине-желтую ленту на одежде, рюкзаках, сумках или авто, ведь она была средством солидарности и выявления своей позиции во время Евромайдана.

В 11:00 состоится открытие выставки "Краски свободы. Майдан рисованный детьми" на тему достоинства и свободы. Выставка в Национальном музее Революции Достоинства в Киеве открыта до 15 февраля 2021 года. Она будет проходить в экспозиции выставочного пространства под открытым небом "М³ Майдан. Мемориал. Музей" ("Куб") на месте будущего здания Национального музея Революции Достоинства.

В 16:00 начнется шествие "Не потеряем Достоинство! Защитим Свободу!" с аллеи Героев Небесной Сотни. После окончания шествия состоится молитва за Украину у временного мемориала Героям Небесной Сотни у креста.

Также в этот день в 19:00 можно будет присоединиться к экскурсионным программам и осмотреть экспозиции "Навстречу свободе", пройти по маршруту "Места Революции Достоинства" в центре столицы.

Кроме того, 19-20 ноября будет проходить научный форум "Революция Достоинства: на пути к истории" в режиме онлайн. Его организуют второй год подряд. Фокус-тема нынешнего форума - "Революции эпохи постмодерна: Майдан в контексте мировых протестных движений конца ХХ - начала XXI века". Трансляцию проведут на Facebook-странице Национального музея Революции Достоинства.

Киевляне зажигают лампадки и приносят цветы к мемориалу Героев Небесной Сотни (фото: РБК-Украина)

Ранее мы рассказывали про все праздники и выходные декабря, когда будет "Николайчик" и Рождество, а также короткие рабочие недели.

Напомним, что в этом ноябре для украинцев дополнительных выходных из-за праздников не предусмотрено.