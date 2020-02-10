В Украине могут узаконить частные армии: что известно

Армия в Украине (коллаж РБК-Украина)

В Раде появился проект закона о военно-консалтинговой деятельности

В Украине могут появиться приватные армии - в Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект, суть которого состоит в легализации частных военных компаний (ЧВК) для деятельности за рубежом.

Автором инициативы является нардеп от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, которая пару месяцев назад вызвала в обществе волну критики из-за высказывания про свободу слова в Украине - мол, ее нужно "приглушить".

К слову, в Украине депутаты и ранее поднимали вопрос относительно узаконивания ЧВК. Так, в 2018-м идею лоббировал парламентарий Евгений Дейдей, а также Валерий Карпунцов.

Отмечается, что нынешний документ №3005 о военно-консалтинговой деятельности призван, в частности, облегчить судьбу ветеранов АТО/ООС на Донбассе, которые намерены и дальше реализовывать свои военные навыки после демобилизации, получать высокую зарплату.

"Главной целью принятия Закона Украины "О военно-консалтинговой деятельности" является законодательное урегулирование порядка деятельности и создание субъектов военно-консалтинговой деятельности. Нормы проекта Закона направлены, прежде всего, на обеспечение трудоустройства лиц, имеющих значительный военный опыт, ветеранов войны, участников антитеррористической операции, военнослужащих, уволенных с военной службы и бывших работников правоохранительных органов", - говорится в пояснительной записке.

В проекте закона указано, что под военно-консалтинговой деятельностью (ВКД) подразумевается предоставление государствам, юридическим или физическим лицам за пределами Украины услуг военного или охранного характера. Подчеркивается, что инициатива исключает возможность образования "частных" армий в самой Украине.

Законопроект регулирует порядок ВКД и создание ее субъектов для дальнейшего применения специальных навыков и умений, официального трудоустройства и материального обеспечения специалистами в военной сфере.

Отдельно говорится об оружии и законодательной неурегулированностью вопроса его оборота в Украине. Кроме того, закон вводит Единый государственный реестр огнестрельного оружия и боеприпасов, устройств и патронов, который находится у субъектов ВКД, а также четкие требования по контролю за его оборотом.

По словам нардепа, документ прошел публичное обсуждение в экспертной среде.

Василевская-Смаглюк уверена, что принятие данного закона вполне отвечает интересам государства и общества, учитывает европейское законодательство и опыт, дает возможность урегулировать на законодательном уровне вопросы деятельности субъектов ВКД. А также будет способствовать экономическому росту в области оказания услуг военного и охранного характера, положительно повлияет на создание новых рабочих мест и рост поступлений в госбюджет.

В Украине могут узаконить частные армии для работы за рубежем (Фото: скрин w1.c1.rada.gov.ua)

"Я доработала законопроект Карпунцова. Мы исправили ряд противоречивых норм. Например, прописали, что ЧВК может действовать исключительно ЗА ПРЕДЕЛАМИ Украины. Наиболее болезненно другое: иностранное управление, под которым частично находится наше государство, заставляет нас ничего не делать, потому что помощь не дадут. Но зачем нам такая помощь, если мы сами можем - зарабатівать? На ЧВК, оружии, янтаре, земле, игорном бизнесе, легализации медицинского каннабиса?.. Стоит только с умом и по-государственному подойти к налаживанию процессов. Или и дальше стоять с протянутой рукой?" - пояснила нардеп свою инициативу в Facebook.

Также Василевская-Смаглюк отмечает, что частные военно-консалтинговые компании уже давно существуют на территории Украины.

"Сейчас их как минимум 5, которые не скрывают свой "профиль". С тренировочными базами, рекрутинговыми центрами, оружием и тому подобное. Проблема лишь в том, что они регистрируются и налоги платят не в Украине, а в Болгарии, Турции, Великобритании. Они сотрудничают с такими же украинскими частными производителями продукции ВЧК, которым недавно разрешили напрямую, без участия государственных посредников поставлять свою продукцию на экспорт, в т.ч. в страны НАТО ", - пишет она.