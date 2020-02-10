В Україні можуть узаконити приватні армії: що відомо

Армія в Україні (колаж РБК-Україна)

У Раді з'явився проект закону про військово-консалтингову діяльність

В Україні можуть з'явитися приватні армії - у Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроект, суть якого полягає в легалізації приватних військових компаній (ПВК) для діяльності за кордоном.

Автором ініціативи є нардеп від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк, яка кілька місяців тому викликала в суспільстві хвилю критики через висловлювання про свободу слова в Україні - мовляв, її потрібно "приглушити".

До речі, в Україні депутати і раніше піднімали питання щодо узаконення ПВК. Так, у 2018-му лобіював ідею парламентарій Євген Дейдей, а також Валерій Карпунцов.

Зазначається, що нинішній документ №3005 про військово-консалтингову діяльність покликаний, зокрема, полегшити долю ветеранів АТО/ООС на Донбасі, які мають намір і надалі реалізовувати свої військові навички після демобілізації, отримувати високу зарплату.

"Головною метою прийняття Закону України "Про військово-консалтингову діяльність" є законодавче врегулювання порядку діяльності і створення суб'єктів військово-консалтингової діяльності. Норми проекту Закону спрямовані, насамперед, на забезпечення працевлаштування осіб, які мають значний військовий досвід, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, військовослужбовців, звільнених з військової служби та колишніх працівників правоохоронних органів", - йдеться в пояснювальній записці.

У проекті закону зазначено, що під військово-консалтинговою діяльністю (ВКД) мається на увазі надання державам, юридичним чи фізичним особам за межами України послуг військового чи охоронного характеру. Наголошується, що ініціатива виключає можливість утворення "приватних" армій в самій Україні.

Законопроект регулює порядок ВКД і створення її суб'єктів для подальшого застосування спеціальних навичок і вмінь, офіційного працевлаштування та матеріального забезпечення фахівцями у військовій сфері.

Окремо йдеться про зброю і законодавчою неврегульованістю питання її обороту в Україні. Крім того, закон вводить Єдиний державний реєстр вогнепальної зброї і боєприпасів, пристроїв та патронів, який знаходиться у суб'єктів ВКД, а також чіткі вимоги щодо контролю за її обігом.

За словами нардепа, документ пройшов публічне обговорення в експертному середовищі.

Василевська-Смаглюк впевнена, що ухвалення цього закону цілком відповідає інтересам держави і суспільства, враховує європейське законодавство і досвід, дає можливість врегулювати на законодавчому рівні питання діяльності суб'єктів ВКД. А також сприятиме економічному зростанню в області надання послуг військового та охоронного характеру, позитивно вплине на створення нових робочих місць та збільшення надходжень до держбюджету.

В Україні можуть узаконити приватні армії для роботи за кордоном (Фото: скрін w1.c1.rada.gov.ua)

"Я доопрацювала законопроєкт Карпунцова. Ми виправили ряд суперечливих норм. Наприклад, прописали, що ПВК може діяти виключно ПОЗА МЕЖАМИ України. Найбільш болюче інше: іноземне управління, під яким частково знаходиться наша держава, змушує нас нічого не робити, бо допомогу не дадуть. Але навіщо нам така допомога, якщо ми самі можемо - заробляти? На ПВК, зброї, бурштині, землі, гральному бізнесі, легалізації медичного канабісу?.. Варто лише з розумом і по-державницьки підійти до налагодженн процесів. Чи й далі стоятимемо з простягнутою рукою?" - пояснила нардеп свою ініціативу в Facebook.

Також Василевська-Смаглюк зазначає, що приватні військово-консалтингові компанії вже давно існують на території України.

"Наразі їх щонайменше 5, які не приховують свого "профілю". З тренувальними базами, рекрутинговими центрами, зброєю тощо. Проблема лише в тому, що вони реєструються і податки платять не в Україні, а в Болгарії, Туреччині, Британії. Вони співпрацюють з такими ж українськими приватними виробниками продукції ВПК, яким нещодавно дозволили напряму, без участі державних посередників постачати свою продукцію на експорт, в т.ч. до країн НАТО", - пише вона.