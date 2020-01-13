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Зеленский подписал закон о соцзащите ветеранов АТО с инвалидностью

Новости » Политика     13.01.2020 - 14:59
Зеленский подписал закон о соцзащите ветеранов АТО с инвалидностью
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Ветеранам АТО гарантируют бесплатную медицинскую помощь

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты ветеранов антитеррористической операции (АТО) на Донбассе с инвалидностью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Сообщается, что изменения в закон о статусе ветеранов войны повышают уровень социальной защиты всех категорий участников антитеррористической операции (АТО), а также волонтеров, добровольцев и участников боевых действий на территории других стран, которые получили инвалидность.

В частности, закон дает право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Минобороны, СБУ, Службы внешней разведки, Государственной службы специальной связи и защиты информации, МВД и других центральных органов исполнительной власти, которые осуществляют руководство военными формированиями.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон №2045-1 о предоставлении добровольцам статуса участника боевых действий.

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Новости Украины Владимир Зеленскийинвалидностьветеран АТО
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