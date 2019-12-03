В Украине могут перенести Рождество: в ПЦУ сделали заявление

Православная церковь Украины поддержала идею предстоятеля Митрополита Епифания о том, чтобы перенести дату празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, но при условии, что на это согласится общественность. Об этом говорится в заявлении на странице пресс-службы ПЦУ в Facebook.

В ПЦУ напомнили слова предстоятеля Митрополита Епифания о том, что реформы должны совершаться при поддержке верующих.

"Все необходимые реформы должны внедряться постепенно и мудро. Несмотря на то, что ряд Поместных Православных Церквей пользуется Новоюлианским календарем, Православная Церковь Украины также не против календарной реформы, но, если ее поддержит большинство верующих, а также, если соборный орган Православной Церкви Украины рассмотрит и примет соответствующее решение. Важно понимать, что такое реформирование - длительный процесс, часть которого - масштабная информационно-просветительская работа", - сказал Епифаний.

В заявлении также отмечается, что ни в Евангелие, ни в общем Предании Церкви не указывается точная дата рождения Спасителя, так как главным в этом праздновании является не дата, а содержание уважения к данному событию.

Предстоятель Православной Церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Календарная дата празднования Рождества Христова 25 декабря была выбрана в IV веке и к тому времени Церковь два события – Рождество Спасителя и Крещение Господне праздновала в один день, 6 января, под названием – Богоявление.

"И хотя с конца IV века почти весь христианский мир празднует Рождество Спасителя 25 декабря, после календарной реформы Римского папы Григория XIII, введенной в 1582 году, произошло разделение, которое в нашем обществе не преодолено до сих пор: 25 декабря традиционного (юлианского) календаря многими воспринимается как "католическое" или "западное" Рождество, а 7 января нового (григорианского) календаря как "православное" или "традиционное" Рождество", - говорится в заявлении ПЦУ.

В пресс-службе отметили, что первоочередная цель ПЦУ – это объединить всех православных нашей страны вокруг Киевского престола, так как это соответствует церковной традиции, каноническим правилам и прямо указана, как норма для получения Томоса.

"Поэтому, несомненно, дискуссии о календаре будут продолжаться и в Церкви, и в обществе. Но важно, чтобы они были доброжелательными и способствовали лучшему пониманию календарного вопросы, а не просто разжигали споры и вражду. И чтобы, как их итог, достигнув единения украинского православия, Поместная Церковь общей волей всей в своей полноте на этот вопрос дала мудрый и объединяющий ответ", - резюмировали в ПЦУ.