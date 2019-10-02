Больше, чем вполовину: какие продукты в Украине подорожали больше всего

Цена на продуктовую корзину в Украине существенно изменилась
Цены на продукты в Украине с начала года существенно изменились. При этом наиболее прибавил в цене главный продукт всех украинцев - картофель, который удвоил стоимость более чем в два раза.
Тем не менее, некоторые продукты из социальной корзины сбросили цену, но на фоне скачка цен на картофель, эти цифры выглядят не очень убедительно. О динамике цен на продукты в Украине пишет UBR.
Картофель прыгнул в цене на 57% - до 16,3 грн за килограм, на втором месте оказалась гречка, прибавившая в цене одну треть - до 27,6 грн/кг. А свекла и лук наоборот сбавили в цене на 50% - до 6,6 грн и 8,8 грн соответственно.
Цены на продукты в Украине (фото: sfs.gov.ua)
Курятина сбавила в цене на 6,6%, ее средняя стоимость составляет 104,4 грн за килограмм филе, говядина подешевела на 6% (до 112 грн) а вот свинина подорожала с начала года на 8,1% до 112,4 грн/кг.
Цены на продукты в Украине (фото: demkristo/LiveJournal)
Стоит отметить, что цены на молочные продукты (молоко, сливочное масло, сметана, сыр), а также на макароны практически не изменились.
Ранее мы писали о том, какие новшества ждут украинцев с 1 октября 2019 года.