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Больше, чем вполовину: какие продукты в Украине подорожали больше всего

STYLERЖизнь    02.10.2019 - 08:38
Больше, чем вполовину: какие продукты в Украине подорожали больше всего
Цены на продукты в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Цена на продуктовую корзину в Украине существенно изменилась

Цены на продукты в Украине с начала года существенно изменились. При этом наиболее прибавил в цене главный продукт всех украинцев - картофель, который удвоил стоимость более чем в два раза.

Тем не менее, некоторые продукты из социальной корзины сбросили цену, но на фоне скачка цен на картофель, эти цифры выглядят не очень убедительно. О динамике цен на продукты в Украине пишет UBR.

Картофель прыгнул в цене на 57% - до 16,3 грн за килограм, на втором месте оказалась гречка, прибавившая в цене одну треть - до 27,6 грн/кг. А свекла и лук наоборот сбавили в цене на 50% - до 6,6 грн и 8,8 грн соответственно.

Больше, чем вполовину: какие продукты в Украине подорожали больше всего

Цены на продукты в Украине (фото: sfs.gov.ua)

Курятина сбавила в цене на 6,6%, ее средняя стоимость составляет 104,4 грн за килограмм филе, говядина подешевела на 6% (до 112 грн) а вот свинина подорожала с начала года на 8,1% до 112,4 грн/кг.

Продукты, которые поднялись в цене с начала 2019 года:

  • Картофель на 57% - до 16,3 грн.
  • Гречка на 29% - до 27,6 грн.
  • Сахар на 16,8% - до 17,8 грн.
  • Колбасные изделия на 16% - до 200 грн.
  • Мука на 12,6% - до 15 грн.
  • Подсолнечное масло на 7,5% - до 39 грн/кг.
  • Хлеб на 16,3% - до 30 грн.

Больше, чем вполовину: какие продукты в Украине подорожали больше всего

Цены на продукты в Украине (фото: demkristo/LiveJournal)

Что подешевело с начала 2019 года:

  • Свекла на 52% - до 6,6 грн.
  • Лук репчатый на 52% - до 8,8 грн.
  • Морковь на 34,5% - до 8 грн.
  • Капуста на 31% - до 17,9 грн.
  • Яйца на 20,7% - до 25,6 грн.
  • Сало на 1,9% - до 128,4 грн.

Стоит отметить, что цены на молочные продукты (молоко, сливочное масло, сметана, сыр), а также на макароны практически не изменились.

Ранее мы писали о том, какие новшества ждут украинцев с 1 октября 2019 года.

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