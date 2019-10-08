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В Україні можуть зникнути молочні та сирні продукти: в чому причина

STYLERЖиття    08.10.2019 - 10:29
В Україні можуть зникнути молочні та сирні продукти: в чому причина
В Україні можуть зникнути молочні та сирні продукти (фото: УНІАН)

У Верховній Раді готують законопроект про молочні і сирні продукти

В Україні незабаром можуть зникнути "молочні та сирні продукти". Саме під такою назвою довгий час продавалася продукція, яка містить в собі рослинні компоненти і коштує на порядок нижче натуральних сирів та молочної продукції.

Але й така назва вводила споживачів в оману. Народні депутати займаються розробкою нового законопроекту, в якому назва "молочний" або "сирний продукт" потрапить під заборону. Про це йшлося у програмі "Сніданок з 1+1".

В Україні можуть зникнути молочні та сирні продукти: в чому причина

Молочні та сирні продукти можуть зникнути в Україні (фото: РБК-Україна)

Замість цього така продукція може отримати загальну назву "молоковмісні продукти".

Крім того, магазини будуть зобов'язані виділяти під неї окрему полицю, щоб не плутати покупців. А виробники повинні будуть маркувати продукцію відповідною позначкою.

Раніше ми писали про те, як в Україні змінилися ціни на соціальні продукти з початку 2019 року.

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