В Украине массово начали подделывать водительские права: кто и зачем это делает

В Украине правоохранители стали чаще выявлять водителей, которые пользуются подделанными удостоверениями, и ситуация приобретает все большие масштабы.
С чем связывают такой "спрос" на фейковые права - читайте в материале ниже.
иностранцы
7 декабря в пресс-службе патрульной полиции Киева приводится рассказ об одном из подобных случаев задержания нарушителя. Так, на днях в столице "копы" остановили на бульваре Дружбы Народов автомобиль Hyundai, водитель которого нарушил правила дорожного движения.
"За рулем находился иностранец. Во время общения с патрульными 20-летний водитель, кроме вида на жительство, предъявил водительское удостоверение, подлинность которого сразу вызвала сомнения", - говорится в публикации.
В Киеве у иностранца нарушителя ПДД нашли фейковые водительские права (фото: facebook.com/kyivpatrol)
Инспекторы пробили данные в информационной базе и установили, что удостоверение с аналогичными серией и номером было выдано жительнице Днепропетровской области.
Хозяйкой водительских прав оказалась жительница Днепропетровской области (фото: facebook.com/kyivpatrol)
На водителя составили админпротокол по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управлять таким ТС) и вызвали следственно-оперативную группу полиции.
Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили подпольный "сервисный центр МВД", в котором изготовляли техпаспорта для угнанных авто.
Также мы писали о том, что недавно в Харькове водитель "евробляхи" устроил драку с полицейскими, которые заподозрили у него наркотическое опьянение и потребовали отправиться на сдачу теста, а также напал на одного из свидетелей.