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В Харькове водитель "евробляхи" устроил разборки с полицией: драка попала на видео

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Харьков, Суббота 30 октября 2021 12:16
В Харькове водитель "евробляхи" устроил разборки с полицией: драка попала на видео Коллаж РБК-Украина: в Харькове произошел конфликт между водителем "евробляхи" и полицейскими
Автор: Владимир Костырин

В Харькове водитель авто на иностранных номерах устроил драку с полицейскими, которые заподозрили у него наркотическое опьянение и потребовали отправиться на сдачу теста, а также напал на одного из свидетелей.

Видео инцидента 30 октября опубликовано в Telegram-канале "Автомобильный Харьков".

Конфликт произошел этой ночью на Московском проспекте.

Отмечается, что правоохранители остановили "евробляху", и в процессе общения с водителем почуяли, что он мог быть под наркотиками или пьяный.

На сообщение о необходимости поехать с ними на медицинское освидетельствование мужчина-иностранец отреагировал агрессивно. Никуда отправляться он не желал, и требовал прохождения теста на драггере на наличие алкоголя прямо тут.

В Харькове водитель &quot;евробляхи&quot; устроил разборки с полицией: драка попала на видео

В Харькове между водителем "евробляхи" и полицейскими произошел конфликт (фото: t.me/ctokharkov)

"Копы" попросили прохожих быть свидетелями, и после многократных отказов водителя следовать указаниям, сообщили на намерении его задержать.

Тут мужчина принялся бросаться на всех подряд.

Попытки прохожих успокоить буйного водителя и объяснения сути процедуры ни к чему не привели. Так, он просто решил напасть на одного из молодых людей сзади. Завязалась потасовка.

Закончилось все задержанием с наручниками. На нарушителя составили ст. 130 , которая предполагает наложение штрафа в размере 17 тысяч гривен, и еще такую же сумму придется выложить как штраф за "евробляху".

Кроме того, в настоящее время решается вопрос оформления заявления о нападении.

В сети выложили видео "разборок". Предупреждаем - присутствует ненормативная лексика!

Видео: в Харькове агрессивный водитель "евробляхи" устроил драку с полицейскими и напал на свидетеля

Ранее сообщалось, что некоторые владельцы "евроблях" начали сжигать свое авто незадолго до окончания 11 ноября льготного периода для растаможки.

Также мы писали о том, что недавно в Киеве мотоциклист и водитель авто устроили жесткие разборки на скорости.

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Харьков Евробляхи
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