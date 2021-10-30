В Харькове водитель "евробляхи" устроил разборки с полицией: драка попала на видео

В Харькове водитель авто на иностранных номерах устроил драку с полицейскими, которые заподозрили у него наркотическое опьянение и потребовали отправиться на сдачу теста, а также напал на одного из свидетелей.

Конфликт произошел этой ночью на Московском проспекте.

Отмечается, что правоохранители остановили "евробляху", и в процессе общения с водителем почуяли, что он мог быть под наркотиками или пьяный.

На сообщение о необходимости поехать с ними на медицинское освидетельствование мужчина-иностранец отреагировал агрессивно. Никуда отправляться он не желал, и требовал прохождения теста на драггере на наличие алкоголя прямо тут.

В Харькове между водителем "евробляхи" и полицейскими произошел конфликт (фото: t.me/ctokharkov)

"Копы" попросили прохожих быть свидетелями, и после многократных отказов водителя следовать указаниям, сообщили на намерении его задержать.

Тут мужчина принялся бросаться на всех подряд.

Попытки прохожих успокоить буйного водителя и объяснения сути процедуры ни к чему не привели. Так, он просто решил напасть на одного из молодых людей сзади. Завязалась потасовка.

Закончилось все задержанием с наручниками. На нарушителя составили ст. 130 , которая предполагает наложение штрафа в размере 17 тысяч гривен, и еще такую же сумму придется выложить как штраф за "евробляху".

Кроме того, в настоящее время решается вопрос оформления заявления о нападении.

В сети выложили видео "разборок". Предупреждаем - присутствует ненормативная лексика!

Видео: в Харькове агрессивный водитель "евробляхи" устроил драку с полицейскими и напал на свидетеля