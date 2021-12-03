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Подпольный "сервисный центр МВД": в Украине изготовляли техпаспорта для угнанных авто

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Украина, Пятница 03 декабря 2021 11:32
Подпольный "сервисный центр МВД": в Украине изготовляли техпаспорта для угнанных авто Фото: СБУ разоблачила подпольный "сервисный центр МВД" (ssu.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

СБУ разоблачила подпольный центр, где изготовляли фейковые свидетельства о регистрации угнанных авто и водительские права . Дельцы успели "обслужить" несколько сотен человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Фейковые техпаспорта злоумышленники производили, в основном, на угнанные или нерастаможенные автомобили импортного производства. При этом за водительскими удостоверениями обращались те, кто был временно лишен прав за вождение в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического опьянения.

По данным следствия, "бизнес" налади 3 жителя Киева. Подпольный центр работал дома в течении нескольких лет. А "клиентов" искали из личных контактов в криминальных кругах. Стоили подделки 800 долларов.

Используя личные связи в сервисных центрах МВД, дельцы имели возможность получать информацию о зарегистрированных транспортных средствах, их идентифицирующих признаках и реальных владельцах. Это позволило им делать фейковые техпаспорта на авто "с историей" или не растаможены.

Для изготовления прав злоумышленники действовали по простой схеме: в базе данных находили законопослушного водителя, который имеет схожие с нарушителем данные, и печатали "водительские права" уже с новым фото. Таким образом, нарушитель мог беспрепятственно передвигаться, несмотря на запрет вождения.

Правоохранители провели обыски по адресам проживания правонарушителей в Киеве. Там обнаружили и изъяли два принтера для двусторонней печати на пластиковых картах, компьютеры и мобильные телефоны, готовые к сбыту поддельные документы, черновую бухгалтерию.

Фото: СБУ разоблачила подпольный "сервисный центр МВД" (ssu.gov.ua)

Двум злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос по избранию им меры пресечения.

Напомним, Служба безопасности Украины в Винницкой и Черновицкой областях разоблачила группы преступников, которые подделывали и продавали COVID-документы. "Бизнесмены" заработали миллионы гривен на незаконной деятельности.

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Служба безопасности Украины
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