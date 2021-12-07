В Україні масово почали підроблювати водійські права: хто і навіщо це робить

В Україні правоохоронці стали частіше виявляти водіїв, які користуються підробленими посвідченнями, і ситуація набуває все більших масштабів.
З чим пов'язують такий "попит" на фейкові права - читайте в матеріалі нижче.
іноземці
7 грудня в прес-службі патрульній поліції Києва наводиться розповідь про один з подібних випадків затримання порушника. Так, днями в столиці "копи" зупинили на бульварі Дружби Народів автомобіль Hyundai, водій якого порушив правила дорожнього руху.
"За кермом перебував іноземець. Під час спілкування з патрульними 20-річний керманич, окрім посвідки на проживання, пред'явив посвідчення водія, справжність якого одразу викликала сумніви", - йдеться в публікації.
У Києві в іноземця порушника ПДР знайшли фейкові водійські права (фото: facebook.com/kyivpatrol)
Інспектори пробили дані в інформаційній базі та встановили, що посвідчення з аналогічними серією і номером було видано жительці Дніпропетровської області.
Хазяйкою водійських прав виявилася мешканка Дніпропетровської області (фото: facebook.com/kyivpatrol)
На водія склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керувати таким ТЗ) та викликали слідчо-оперативну групу поліції.
Раніше повідомлялося, що в Україні викрили підпільний "сервісний центр МВС", в якому виготовляли техпаспорти для викрадених авто.
Також ми писали про те, що нещодавно в Харкові водій "євробляхи" влаштував бійку з поліцейськими, які запідозрили у нього наркотичне сп'яніння і вимагали відправитися на здачу тесту, а також напав на одного зі свідків.