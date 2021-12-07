В Україні масово почали підроблювати водійські права: хто і навіщо це робить

Хто це робить:

іноземці

Навіщо це роблять:

з огляду на те, що багато вихідців з різних країн працюють в Україні водіями у популярних службах перевезень або залучені у сервіси кур'єрських доставок, то виникає підозра, що саме для того, аби мати можливість бути працевлаштованими, люди і підробляють водійські посвідчення.

разом з тим неодноразово саме водії таксі стають винуватцями дорожно-транспортних пригод, які нерідко призводять до смертельних наслідків.

а про те, як кур'єри катаються тротуарами і масово порушують ПДД - нагадувати, напевно, зайве.

Приклад

7 грудня в прес-службі патрульній поліції Києва наводиться розповідь про один з подібних випадків затримання порушника. Так, днями в столиці "копи" зупинили на бульварі Дружби Народів автомобіль Hyundai, водій якого порушив правила дорожнього руху.

"За кермом перебував іноземець. Під час спілкування з патрульними 20-річний керманич, окрім посвідки на проживання, пред'явив посвідчення водія, справжність якого одразу викликала сумніви", - йдеться в публікації.

У Києві в іноземця порушника ПДР знайшли фейкові водійські права (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Інспектори пробили дані в інформаційній базі та встановили, що посвідчення з аналогічними серією і номером було видано жительці Дніпропетровської області.

Хазяйкою водійських прав виявилася мешканка Дніпропетровської області (фото: facebook.com/kyivpatrol)

На водія склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керувати таким ТЗ) та викликали слідчо-оперативну групу поліції.