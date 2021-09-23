В Україні купюру 100 доларів продають за 40 тисяч: в чому її особливість
В Україні на продаж виставили рідкісну купюру в 100 доларів. За неї просять 1,5 тисячі доларів, що становить майже 40 тисяч гривень.
Відповідне оголошення оприлюднено на OLX.
Так, головна особливість цієї банкноти - рідкісний номер LF 60000004 A.
"Рідкісні 100-доларові банкноти з гарним номером. Стан банкнот - ABOUT UNCIRCLATED", - йдеться в оголошенні.
Скрін оголошення на OLX
Варто зазначити, що на самій купюрі є чорнильна пляма. А з нею більшість обмінників і банків банкноти приймати відмовляються.
Зокрема, всього в оголошенні фото чотирьох купюр та в номері кожної кілька разів поспіль повторюється одна й та ж цифра.
Банкноти 100 доларів (olx.ua)
Такі купюри з рідкісними номерами можна продати дорожче їхнього номінальної вартості. Однак, головною умовою є те, щоб її стан був ідеальним.
Цікаво, що колекціонери люблять купюри з низькими серійними номерами, наприклад, нижче 1000 або 100 (наприклад, 00000100).
Раніше ми повідомляли, що в Україні за 30 тисяч продають 1-гривневу купюру.
Також ми писали про унікальну 1-гривневу монету, яку можна продати за 1 тисячу доларів.