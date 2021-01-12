В Украине коронавирус пошел на спад: врач дал прогноз о следующих волнах

Львовский врач Тарас Жиравецкий рассказал, что в Украине действительно начало снижаться количество инфицированных коронавирусом. Однако новый всплеск стоит ожидать к концу праздников, так как инкубационный период длится в среднем 7 дней.

В интервью для издания ТСН Жиравецкий отметил, что к концу января количество заболевших может сильно вырасти, так как на праздники украинцы не очень соблюдали карантин.

"Мы же понимаем, какие видео люди постили на новогодние праздники, что было в Киеве и не только там — людей было очень много в городе, люди очень много коммуницировали, выходили, праздновали, и теперь вся интрига, учитывая период передачи вируса, то есть его проявлений — 5-7 дней, то посмотрим 14-15 января, какие будут показатели. Потому что Новый год мы прошли и вспышки такой не было, а седьмой день после Рождества еще не пришел", - объяснил врач.

Он добавил, что сейчас количество госпитализаций начало сокращаться и есть тенденция к снижению количества инфицированных.

"Это не 3 тысячи пациентов за день, как было, 2-3 недели назад, это уже фактически 2-2,5 тысячи, иногда 1,2 тысячи пациентов. То есть мы видим, что идет тенденция к снижению. Во-первых, увеличилось количество мест с кислородом, это же сделали физически. И количество пациентов уменьшается. Соответственно больницы не так уж перегружены, как были. Конечно, сейчас больницы непустые. Наша система достаточно загружена, но все же она не находится на границе, как была, например, 2-3 месяца назад", - объяснил Жиравецкий и добавил, что часть украинцев уже переболела.

Однако специалист не исключает, что возможна и третья волна и еще несколько, особенно, если вирус снова начнет мутировать.

"На мой взгляд, если разобрать коронавирус, как "испанский грипп", то соответственно во время второй волны болеет где-то 35-40% населения, при первой — 10%, то есть вместе 50%. И если вакцина ничего не даст, потому что во время "испанки" ее не было, то тогда, возможно, у нас третьей волны не будет. Если вакцина не сработает, как мы от нее этого ждем, (потому что после Великобритании увидим, как она сработает), то в соответствии нас может ожидать третья волна. И последний вопрос, конечно уже будет тогда заключаться в мутациях. Этот вопрос уже тогда все будут поднимать, потому что сейчас просто никто не хочет нагнетать ситуацию. Ведь если вирус еще где-то смутирует, то может быть продолжение всей этой эпопеи в мировом масштабе", - спрогнозировал медик.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи озвучили прогнозы о третьей волне коронавируса в Украине.

А также рассказывали о том, что львовский эпидемиолог назвала количество штаммов COVID-19, которые курсируют по Украине.