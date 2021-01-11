Расслабляться рано: врач рассказал, когда в Украине начнется третья волна COVID-19

Тарас Жиравецкий рассказал о третьей волне коронавируса (коллаж РБК-Украина)

Львовский доктор Тарас Жиравецкий рассказал, что сейчас в Украине минул пик заболевания коронавирусом, но пока нам еще рано расслабляться. Также медик прогнозирует третью волну COVID-19 уже осенью 2021 года.

"Сейчас выглядит так, что у нас идет вторая волна, и количество больных будет постепенно снижаться. Вторая волна может продолжаться еще несколько месяцев - до лета. А третья волна - если она будет, если вакцины не помогут нам - прогнозируется осенью. Если прогнозировать относительно инфекций, которые были раньше, в частности испанского гриппа - то они проходили в три волны. Но тогда были проблемы с вакцинами. Если сейчас вакцины справятся и уменьшат количество новых случаев, то вероятно мы третью волну и не будем иметь", - рассказал врач "Украине 24".

По словам Жиравецкого, сейчас немного снизилась нагрузка на больницы в Украине и, судя по всему, в декабре мы прошли пик второй волны инфекции.

"Больницы готовились еще в декабре к тому, что пиковая нагрузка будет в конце января. Но сейчас по госпитализации мы видим, что количество пациентов в больницах немного снизилось. Вероятно, мы все-таки прошли этот пик пандемии именно в декабре. Будем надеяться, что было именно так"", - рассказал Жиравецкий.

Медик уточнил, что локдаун в украине не идет ни в какое сравнение с локдауном в Европе или США. Там карантинные ограничения намного строже, а их нарушения караются серьезными штрафами.

Как мы сообщали ранее, врач рассказал, почему коронавирус в Украине пошел на спад, и поможет ли нам вакцина.