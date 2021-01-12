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Во Львове бушует коронавирус-мутант: эпидемиолог назвала количество штаммов

Львов, Вторник 12 января 2021 14:27
Во Львове бушует коронавирус-мутант: эпидемиолог назвала количество штаммов
Врач назвала количество штаммов коронавируса в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львове и области циркулирует новый штамм вируса, который мутировал. Медики уже дали ему название – B 1.1. Известно, что он родом также, как и самый первый штамм – из Китая.

Как рассказала главный эпидемиолог Львовской области Наталья Тимко на брифинге 12 января, во Львовской области уже был зафиксирован мутирующий штамм COVID-19. Об этом сообщает "Суспільне".

По словам специалиста, в лабораторном центре области нет возможности определить вид или штамм заболевания и все положительные результаты отправляют в Центр общественного здоровья, чтобы установить тип вируса.

На данный момент уже известно о пяти штаммах коронавируса, которые циркулируют по территории Украины. Эпидемиолог отмечает, что далеко не все пациенты с симптомами заболевания обращаются к врачам, особенно в период праздников. У них может быть неустановленный COVID-19.

"Пациенту с любым симптомом ОРВИ следует проходить ПЦР-исследование. Так он, в том числе обезопасит окружающих. Если окажется, что человек болен, людям, которые с ним контактировали, нужно две недели находиться на самоизоляции", - отметила специалист.

Она добавила, что во Львовской области ожидают поставку вакцин от коронавируса и первыми прививки получат медики.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики объяснили запреты на продажу товаров во время локадуна.

А также рассказывали о том, что врачи дали разъяснение, можно ли заразиться COVID-19 на горнолыжных курортах.

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