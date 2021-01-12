В Україні коронавірус пішов на спад: лікар дав прогноз про наступні хвилі

Львівський лікар Тарас Жиравецький розповів, що в Україні дійсно почала знижуватися кількість інфікованих коронавірусом. Однак новий сплеск варто очікувати до кінця свят, оскільки інкубаційний період триває в середньому 7 днів.

В інтерв'ю для видання ТСН Жиравецький зазначив, що до кінця січня кількість хворих може сильно зрости, через те, що на свята українці не дуже дотримувалися карантину.

"Ми ж розуміємо, які відео люди постили на новорічні свята, що було в Києві та не тільки там — людей було дуже багато в місті, люди дуже багато комунікували, виходили, святкували, і тепер вся інтрига, враховуючи період передачі вірусу, тобто його проявів — 5-7 днів, то подивимося 14-15 січня, які будуть показники. Тому що Новий рік ми пройшли й спалаху такого не було, а сьомий день після Різдва ще не прийшов", - пояснив лікар.

Він додав, що зараз кількість госпіталізацій почало скорочуватися і є тенденція до зниження кількості інфікованих.

"Це не 3 тисячі пацієнтів за день, як було, 2-3 тижні тому, це вже фактично 2-2,5 тисячі, іноді 1,2 тисячі пацієнтів. Тобто ми бачимо, що йде тенденція до зниження. По-перше, збільшилася кількість місць з киснем, це ж зробили фізично. І кількість пацієнтів зменшується. Відповідно й лікарні не так вже перевантажені, як були. Звичайно, зараз лікарні непусті. Наша система досить завантажена, але все ж вона не знаходиться на кордоні, як була, наприклад, 2-3 місяці тому", - пояснив Жиравецький і додав, що частина українців вже перехворіла.

Проте фахівець не виключає, що можлива і третя хвиля і ще кілька, особливо, якщо вірус знову почне мутувати.

"На мій погляд, якщо розібрати коронавірус, як "іспанський грип", то відповідно під час другої хвилі хворіє десь 35-40% населення, при першій — 10%, тобто разом 50%. І якщо вакцина нічого не дасть, тому що під час "іспанки" її не було, то тоді, можливо, у нас третьої хвилі не буде. Якщо вакцина не спрацює, як ми від неї чекаємо, (тому що після Великобританії побачимо, як вона спрацює), то відповідно нас може очікувати третя хвиля. І останнє питання, звичайно вже буде тоді полягати в мутаціях. Це питання вже тоді всі будуть підіймати, тому що зараз просто ніхто не хоче нагнітати ситуацію. Адже якщо вірус ще десь змутує, то може бути продовження всієї цієї епопеї у світовому масштабі", - спрогнозував медик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі озвучили прогнози щодо третьої хвилі коронавірусу в Україні.

А також розповідали про те, що львівський епідеміолог назвала кількість штамів COVID-19, які курсують по Україні.