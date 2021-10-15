В Украине кинулись бронировать новогодние корпоративы: на "доковидные" форматы не экономят
В Украине на фоне ужесточения карантина компании бронируют новогодние корпоративы для своих сотрудников и собираются их отмечать заранее, пока не введут новые ограничения. В профильных агентствах рассказывают о значительном спросе и готовности заказчиков раскошеливаться на "доковидный" формат мероприятий, не торгуясь.
Об этом передает издание UBR.ua.
Также игроки ивент-индустрии признаются, что в связи с уходом в прошлом году с рынка около 70% коллег, теперь для организации заказанных вечеринок - "нехватка рук".
Ажиотаж на бронь хороших локаций наблюдается с октября, и к Новому году найти свободные подходящие локации будет уже не просто, говорят в агентствах. Важно, чтобы площадка для мероприятия имела достаточную вместительность, сцену и место для танцев, поэтому в основном выбирают клубы и заведения с большими залами.
Эксперты сферы объясняют, что на крупных площадках в случае усиления ограничительных мер можно оптимизировать формат мероприятия и рассадить гостей в соответствии с требованиями о социальной дистанции.
Самыми первыми к корпоративам стали готовиться айтишники, рассказали представители ивент-индустрии. Среди прочих категорий они также выделяют юристов, медиков и крупные компании-производителей продуктов питания.
Какие цены на корпоративы
Эксперты рассказали, что средний чек новогоднего мероприятия в эконом-сегменте (входят кейтеринг, ведущий и диджей) приблизительно составит 2800 гривен на человека.
Средний уровень (добавляется декор и кавер-бенд) обойдется уже около 4800 гривен на человека.
А за эксклюзивные активности и интерактивы сумма за человека может вырасти до 8000 гривен.
Приглашенные звезды
Представители индустрии отметили, что трендом для нынешних корпоративов стало приглашение звезд, и гонорары некоторых из них из-за высокой востребованности выросли почти на 30-50%.
Чаще других среди украинских артистов заказчики хотят видеть Monatik, Верку Сердючку, Ольгу Полякову и Тину Кароль.
Ранее сообщалось, что всплыл серьезный гонорар Тины Кароль за выступление на корпоративе.
Напомним, что Херсонская область уже перешла в "красную" зону карантина, и кроме нее, наибольший риск попадания в такую же имеют еще четыре области.