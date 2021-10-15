В Украине кинулись бронировать новогодние корпоративы: на "доковидные" форматы не экономят

В Украине на фоне ужесточения карантина компании бронируют новогодние корпоративы для своих сотрудников и собираются их отмечать заранее, пока не введут новые ограничения. В профильных агентствах рассказывают о значительном спросе и готовности заказчиков раскошеливаться на "доковидный" формат мероприятий, не торгуясь.

Также игроки ивент-индустрии признаются, что в связи с уходом в прошлом году с рынка около 70% коллег, теперь для организации заказанных вечеринок - "нехватка рук".

Ажиотаж на бронь хороших локаций наблюдается с октября, и к Новому году найти свободные подходящие локации будет уже не просто, говорят в агентствах. Важно, чтобы площадка для мероприятия имела достаточную вместительность, сцену и место для танцев, поэтому в основном выбирают клубы и заведения с большими залами.

Эксперты сферы объясняют, что на крупных площадках в случае усиления ограничительных мер можно оптимизировать формат мероприятия и рассадить гостей в соответствии с требованиями о социальной дистанции.

Самыми первыми к корпоративам стали готовиться айтишники, рассказали представители ивент-индустрии. Среди прочих категорий они также выделяют юристов, медиков и крупные компании-производителей продуктов питания.

Какие цены на корпоративы

Эксперты рассказали, что средний чек новогоднего мероприятия в эконом-сегменте (входят кейтеринг, ведущий и диджей) приблизительно составит 2800 гривен на человека.

Средний уровень (добавляется декор и кавер-бенд) обойдется уже около 4800 гривен на человека.

А за эксклюзивные активности и интерактивы сумма за человека может вырасти до 8000 гривен.

Приглашенные звезды

Представители индустрии отметили, что трендом для нынешних корпоративов стало приглашение звезд, и гонорары некоторых из них из-за высокой востребованности выросли почти на 30-50%.

Чаще других среди украинских артистов заказчики хотят видеть Monatik, Верку Сердючку, Ольгу Полякову и Тину Кароль.