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В Україні кинулися бронювати новорічні корпоративи: на "доковідні" формати не економлять

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П'ятниця 15 жовтня 2021 09:02
В Україні кинулися бронювати новорічні корпоративи: на "доковідні" формати не економлять Фото: в Україні бізнес активно бронює новорічні корпоративи (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні на тлі посилення карантину компанії бронюють новорічні корпоративи для своїх співробітників і збираються їх відзначати заздалегідь, поки не запровадять нові обмеження. У профільних агентствах розповідають про значний попит і готовність замовників розщедрюватися на "доковідний" формат заходів, не торгуючись.

Про це передає видання UBR.ua.

Також гравці івент-індустрії зізнаються, що у зв'язку з відходом минулого року з ринку близько 70% колег, тепер для організації замовлених вечірок - "брак рук".

Ажіотаж на бронь хороших локацій спостерігається з жовтня, і до Нового року знайти вільні відповідні локації буде вже не просто, кажуть в агентствах. Важливо, щоб майданчик для заходу мав достатню місткість, сцену і місце для танців, тому в основному вибирають клуби та заклади з великими залами.

Експерти сфери пояснюють, що на великих майданчиках у разі посилення обмежувальних заходів можна оптимізувати формат заходу і розсадити гостей відповідно до вимог про соціальну дистанцію.

Найпершими до корпоративів стали готуватися айтішники, розповіли представники івент-індустрії. Серед інших категорій вони також виділяють юристів, медиків і великі компанії-виробників продуктів харчування.

Які ціни на корпоративи

Експерти розповіли, що середній чек новорічного заходу в економ-сегменті (входять кейтеринг, ведучий і діджей) приблизно складе 2800 гривень на людину.

Середній рівень (додається декор і кавер-бенд) обійдеться вже близько 4800 гривень на людину.

А за ексклюзивні активності та інтерактиви сума за людину може зрости до 8000 гривень.

Запрошені зірки

Представники індустрії зауважили, що трендом для нинішніх корпоративів стало запрошення зірок, і гонорари деяких з них через високу затребуваність зросли майже на 30-50%.

Частіше за інших серед українських артистів замовники хочуть бачити Monatik, Вєрку Сердючку, Ольгу Полякову і Тіну Кароль.

Раніше повідомлялося, що сплив серйозний гонорар Тіни Кароль за виступ на корпоративі.

Нагадаємо, що Херсонська область вже перейшла у "червону" зону карантину, і крім неї, найбільший ризик потрапляння в таку ж мають ще чотири області.

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