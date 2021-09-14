Всплыл серьезный гонорар Тины Кароль за корпоратив: сколько стоит пригласить звезду

Украинская певица Тина Кароль, которая недавно попала в скандал из-за своих нарядов на свадьбе , просит за выступление на корпоративе немалые деньги.

Об этом сообщается на сайте Prozorro .

Так, отмечается, что звезда выступит на праздничном концерте ко Дню Мелитополя 25 сентября.

Концерт исполнительницы обойдется городу в 388 тысяч гривен.

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Сколько стоила Тина два года назад

В 2019 году свое выступление перед зрителями певица оценивала в 600 тысяч гривен. Такую цену пришлось бы заплатить за час пения Кароль. Об этом писало издание "Правда".

Отметим, что в последнее время украинцы начали хейтить звезд за их большие гонорары. Вот, вспомним, недавний пример - певицу Джамалу. Ее затравили за то, что она не поет бесплатно.