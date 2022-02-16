В Украине кардинально поменяется погода: синоптики показали новые карты

Погода в Украине в следующие дни сильно поменяется. Синоптики обновили погодные карты, показав, что в страну придет потепление, но с осадками.

Что будет с погодой до конца недели - читайте ниже в материале Styler .

Прогноз на сегодня

По данным Наталки Диденко, 16 февраля в Украине будет преобладать теплая погода.

"В дневные часы в среду столбики термометров поползут наверх и максимальная температура воздуха 16-го февраля составит +3... +9 градусов. На Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, Луганщине воздух завтра днем свежее, +1... +4 градуса", - сообщила синоптик.

Ветер ожидается с юго-запада, умеренный.

"Осадки вероятны в Карпатах, на Закарпатье, а также на Черкащине, Полтавщине, в Кропивницкому с районами и днем могут дотянуть до Сумщины - дождь, местами мокрый снег", - прогнозирует Диденко.

А вот на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Что будет с погодой дальше

Наталка Диденко прогнозирует, что в дальнейшем в Украине потеплеет еще больше. "Минусы" исчезнут, даже в ночные часы температура воздуха будет превышать ноль градусов.

Днем к концу недели +3... +8 градусов, в южной части местами +9... +12 градусов.

Смотрите ниже на картах Украинского гидрометцентра, прогноз до конца недели.

Скрин: Погода в Украине 16-20 февраля (meteo.gov.ua)