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Зимы больше не будет? Синоптики показали свежий прогноз погоды до конца февраля

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Вторник 15 февраля 2022 13:00
Зимы больше не будет? Синоптики показали свежий прогноз погоды до конца февраля Коллаж РБК-Украина: Какой будет погода в Украине до конца февраля 2022
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине до конца февраля, судя по данным разных синоптических ресурсов, будет преимущественно теплой. Днем будет плюсовая температура, а сильных ночных морозов больше не ожидается.

Читайте ниже в материале Styler свежий прогноз синоптиков на две недели.

Так, по прогнозу ресурса Gismeteo, оставшиеся дни зимы будут в основном теплыми, но дождливыми. В ближайшие несколько суток нас ждут несколько морозных ночей, но дальше все изменится.

В Киеве ожидается +4... +8 днем и -3... +3 ночью в ближайшие две недели. В последнюю декаду февраля будут активно идти дожди.

Остальные регионы также порадуют теплыми днями. Традиционно, температура более высокой будет на западе и юге, и более низкой на востоке и севере.

Смотрите ниже прогноз погоды для Киева, Львова, Харькова, Днепра и Одессы на следующие две недели.

Зимы больше не будет? Синоптики показали свежий прогноз погоды до конца февраляЗимы больше не будет? Синоптики показали свежий прогноз погоды до конца февраляЗимы больше не будет? Синоптики показали свежий прогноз погоды до конца февраляЗимы больше не будет? Синоптики показали свежий прогноз погоды до конца февраляЗимы больше не будет? Синоптики показали свежий прогноз погоды до конца февраля

Скрин: Прогноз погоды в Украине на две недели (gismeteo.ua)

Согласно прогнозу сайтов Accuweather и Meteoprog для Киева, оставшиеся две недели зимы будут очень теплыми.

Зимы больше не будет? Синоптики показали свежий прогноз погоды до конца февраляЗимы больше не будет? Синоптики показали свежий прогноз погоды до конца февраля

Скрин: Прогноз для Киева на две недели (accuweather.com, meteoprog.ua)

Пока же синоптики прогнозируют, что к концу недели погода в стране изменится с приходом атмосферного фронта с дождями.

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