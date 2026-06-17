ЗСУ уразили танкер "тіньового флоту" РФ та два ключові мости на півдні

Сили оборони уразили танкер "тіньового флоту" Росії у Чорному морі, два автомобільні мости та низку командних пунктів противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують системно знижувати можливості російської армії щодо ведення бойових дій проти України.

Крім того, ударів завдали по пунктах управління безпілотниками російських військ у районах:

Також українські військові завдали ударів по об'єктах, які російські загарбники використовували для військової логістики та перекидання сил.

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Танкер використовувається для транспортування нафти та нафтопродуктів в інтересах Росії в обхід міжнародних санкцій. Його довжина - 244,6 метра, валовий тон - 62 002 одиниці. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Судно буває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України.

"В акваторії Чорного моря уражено танкер тіньового флоту FINA A (IMO 9283306)", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, удари були завдані 16 червня та в ніч на 17 червня.

Полювання на танкери "тіньового флоту" РФ

Нагадаємо, Сили оборони та спецслужби вже неодноразово завдавали ударів по суднах так званого "тіньового флоту" Росії, який використовується для експорту нафти в обхід міжнародних санкцій.

Зокрема, нещодавно в Чорному морі було уражено танкер WEST Horizon. У Генштабі повідомили про пошкодження гвинто-рульової групи судна, через що воно втратило здатність самостійно рухатися.

Також раніше морські дрони СБУ Sea Baby атакували в Чорному морі танкер Dashan, який входив до складу "тіньового флоту" РФ. Судно маскувало свою приналежність, ходячи під прапором Коморських островів.

Перед цим безпілотники Sea Baby уразили ще два танкери російського "тіньового флоту" - Kairo та Virat. Обидва судна прямували до Новоросійська для завантаження.

Унаслідок атаки танкери були виведені з ладу. Танкер Kairo намагалися відбуксирувати до Болгарії, однак згодом судно остаточно зазнало аварії.