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В Україні кардинально зміниться погода: синоптики показали нові карти

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Середа 16 лютого 2022 06:20
В Україні кардинально зміниться погода: синоптики показали нові карти Колаж РБК-Україна: Погода в Україні кардинально зміниться
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні в наступні дні сильно зміниться. Синоптики оновили погодні карти, показавши, що в країну прийде потепління, але з опадами.

Що буде з погодою до кінця тижня - читайте нижче в матеріалі Styler.

Прогноз на сьогодні

За даними Наталки Діденко, 16 лютого в Україні переважатиме тепла погода.

"У денні години в середу стовпчики термометрів поповзуть наверх і максимальна температура повітря 16-го лютого складе +3... +9 градусів. На Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Луганщині повітря завтра вдень свіже, +1... +4 градуси", - повідомила синоптик.

Вітер очікується з південного заходу, помірний.

"Опади ймовірні в Карпатах, на Закарпатті, а також на Черкащині, Полтавщині, в Кропивницькому з районами і вдень можуть дотягнути до Сумщини - дощ, місцями мокрий сніг", - прогнозує Діденко.

А ось на решті території України переважатиме суха погода.

Що буде з погодою далі

Наталка Діденко прогнозує, що надалі в Україні потеплішає ще більше. "Мінуси" зникнуть, навіть в нічні години температура повітря буде перевищувати нуль градусів.

Вдень до кінця тижня +3... +8 градусів, у південній частині місцями +9... +12 градусів.

Дивіться нижче на картах Українського гідрометцентру, прогноз до кінця тижня.

В Україні кардинально зміниться погода: синоптики показали нові картиВ Україні кардинально зміниться погода: синоптики показали нові картиВ Україні кардинально зміниться погода: синоптики показали нові картиВ Україні кардинально зміниться погода: синоптики показали нові картиВ Україні кардинально зміниться погода: синоптики показали нові карти

Скрін: Погода в Україні 16-20 лютого (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, коли закінчиться зимова погода.

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