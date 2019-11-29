В Украине кардинально изменится процедура регистрации браков и разводов

В Украине в ближайшее время может измениться процедура регистрации браков и разводов. На сегодня оформлением и расторжением брачных союзов занимаются ЗАГСы, но скоро такими полномочиями могут наделить и нотариусов.

Об этом заявил Денис Малюська, министр юстиции Украины, сообщает пресс-центр Кабинета Министров.

По его словам, министерство вместе с Верховной Радой работает над тем, чтобы расширить перечень услуг, которые предоставляют нотариусы.

В Украине брак и развод можно будет зарегистрировать у нотариуса (фото: facebook.com)

"Нотариусы уже в ближайшее время получат право регистрировать браки и разводы, - сообщил министр.

Кроме того, в ведомтсве планируют модернизировать услуги нотариусов. В скором времени хотят внедрить Е-нотариат, электронный документооборот и заверение web-страниц.

На данный момент для регистрации брака в Украине нужно подать заявление и ждать месяц до даты свадьбы. Кроме того, брак можно зарегистрировать в любом ЗАГСе, независимо от места регистрации. Заявку также можно подать онлайн, а с 2016 года в Украине заработала услуга "брак за сутки".