В Украине из-за карантина существенно подорожали продукты

В Украине из-за карантина растут цены на продукты (Коллаж РБК-Украина)

Карантин в Украине привел к резкому росту цен на противовирусные продукты

Карантин в Украине привел к существенному подорожанию продуктов и как отмечают специалисты, сильнее всего цены взлетели на овощи, которые в народе называют "противовирусными". Эксперты объяснили, что происходит с ценами на лук и чеснок в Украине.

Как сообщается на сайте Украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства, за несколько дней лук вырос в цене в два раза – с 6 до 12 гривен. Кроме того, эксперты сообщают о том, что запасы хорошего лука подходят к концу, так как до начала 2020 года Украина его активно экспортировала в страны Ближнего Востока, Румынию и Молдову.

Резко подскочила и оптовая цена на чеснок – еще неделю назад он стоил от 45 гривен за килограмм, а сейчас уже 50-60 гривен. Дорожают и другие противовирусные продукты – мед, настойка прополиса и настойка восковой моли. Сейчас оптовая цена меда держится на уровне 25 гривен за килограмм, но эксперты прогнозируют повышение цены, так как на рынке начался ажиотаж. Один грамм прополиса уже подорожал в два раза и теперь за него просят от 8 гривен.

Стоимость других овощей пока существенно не изменилась. Оптовая цена на морковь колеблется в пределах 2-3 гривен, килограмм капусты – до двух гривен. Картофель немного поднялся в цене, на одну гривну, но эксперты это связали с тем, что запасы уменьшаются, а привезти из Беларуси сейчас нет возможности.

Напомним, ранее мы писали о том, что супермаркеты Украины ограничивают количество продуктов для продажи.