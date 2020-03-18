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Супермаркеты Украины ограничивают количество продуктов для продажи

STYLERКоронавирус    18.03.2020 - 13:13
Супермаркеты Украины ограничивают количество продуктов для продажи
Карантин в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Из-за карантина в Украине супермаркеты идут на ограничения продаж

Карантин в Украине из-за угрозы распространения коронавируса вынуждает некоторые торговые сети идти на крайние меры. Среди таких ограничение на количество отпущенных в одни руки продуктов. Что нельзя будет купить - в материале Styler.

Такое заявление пока что сделала торговая сеть "АТБ", работающая по всей Украине. В пресс-службе компании рассказали, зачем пошли на такие меры.

Ограничение на продажу продуктов необходима, поскольку некоторые дельцы пользуются паникой из-за COVID-19. Они покупают оптом, а затем продают втридорога.

Такая ситуация, во-первых, создает дефицит продуктов в магазинах, а во-вторых усугубляет панические настроения, когда пустые полки становятся сигналом для людей искать и скупать все подряд.

Для избежания ажиотажа одному покупателю нельзя будет приобрести:

  • более 5 единиц/килограмм товара,
  • более 12 единиц пива, воды и напитков.

Стоит отметить, что дефицита продуктов в Украине нет. Но порой работники магазинов просто не успевают выкладывать товары на полки или довозить их в торговые точки.

А вот медицинские маски и антисептики, а также парацетамол стали по-настоящему дефицитным товаром в аптеках Украины.

Ранее мы писали, что Украина из-за карантина погрузилась в транспортный коллапс после закрытия метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре.

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