В Украине изменят порядок получения пенсий: упростит жизнь миллионам

В Украине с сентября 2021 года планируется перевод всех пенсионных начислений на банковскую карту получателя выплат. При этом доставка на дом сотрудниками "Укрпочты" будет осуществляться только пенсионерам I группы и тем, кто старше 80 лет. Всем остальным придется выбирать банк. Подробности рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Об этом он заявил на телеканале "Украина 24" .

При массовом переводе украинских пенсионеров на получение пенсий через банковские карты им предложат десятки банков на выбор.

"До 1 сентября человек может абсолютно четко выбрать один из более 40 уполномоченных банков, который для него будет удобен, соответствует требованиям. На сегодняшний день эти почти 70%, которые получают выплаты через банковские учреждения, выбрали свой банк самостоятельно", - рассказывает чиновник.

По его словам, перевести получение пенсионных выплат на банковскую карту можно в одно касание.

"У нас существует процедура проведения этого мероприятия в одно касание. Пенсионер или получатель социальной помощи выбирает банковское учреждение, обращается туда, оформляет счет, информация об этом счете поступает из банка самостоятельно в орган, который обеспечивает выплату. Человеку никуда ходить не надо", - сообщил заместитель министра.

Музыченко добавил, что если граждане до сентября не выберут банк, то орган, осуществляющий выплату, самостоятельно откроет банковские счета для таких граждан и проинформирует их об этом.