В Украине изменят порядок получения пенсий: упростит жизнь миллионам
В Украине с сентября 2021 года планируется перевод всех пенсионных начислений на банковскую карту получателя выплат. При этом доставка на дом сотрудниками "Укрпочты" будет осуществляться только пенсионерам I группы и тем, кто старше 80 лет. Всем остальным придется выбирать банк. Подробности рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.
Об этом он заявил на телеканале "Украина 24".
При массовом переводе украинских пенсионеров на получение пенсий через банковские карты им предложат десятки банков на выбор.
"До 1 сентября человек может абсолютно четко выбрать один из более 40 уполномоченных банков, который для него будет удобен, соответствует требованиям. На сегодняшний день эти почти 70%, которые получают выплаты через банковские учреждения, выбрали свой банк самостоятельно", - рассказывает чиновник.
По его словам, перевести получение пенсионных выплат на банковскую карту можно в одно касание.
"У нас существует процедура проведения этого мероприятия в одно касание. Пенсионер или получатель социальной помощи выбирает банковское учреждение, обращается туда, оформляет счет, информация об этом счете поступает из банка самостоятельно в орган, который обеспечивает выплату. Человеку никуда ходить не надо", - сообщил заместитель министра.
Музыченко добавил, что если граждане до сентября не выберут банк, то орган, осуществляющий выплату, самостоятельно откроет банковские счета для таких граждан и проинформирует их об этом.
Напомним, что ранее в ПФУ уточнили, что изменится в выплатах пенсий в случае полного локдауна в Украине. Также там рассказали, как повлияет дефицит фонда на выплаты.
Отметим, гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский заявил "о принудительном, с 1 сентября 2021 года, переводе на карты всех пенсионеров, кроме инвалидов 1 группы, тех, кто не ходят и тех, кому за 80 лет".