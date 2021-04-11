В Україні змінять порядок отримання пенсій: спростить життя мільйонам

В Україні з вересня 2021 року планується переведення всіх пенсійних нарахувань на банківську картку одержувача виплат. При цьому доставка додому працівниками "Укрпошти" буде здійснюватися тільки пенсіонерам I групи та тим, хто старше 80 років. Всім іншим доведеться обирати банк. Подробиці розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Про це він заявив на телеканалі "Україна 24" .

При масовому переведенні українських пенсіонерів на отримання пенсій через банківські карти їм запропонують десятки банків на вибір.

"До 1 вересня людина може абсолютно чітко вибрати один з понад 40 уповноважених банків, який для неї буде зручний, відповідає вимогам. Сьогодні ці майже 70%, які отримують виплати через банківські установи, обрали свій банк самостійно", - розповідає чиновник.

За його словами, перевести отримання пенсійних виплат на банківську картку можна в один дотик.

"У нас існує процедура проведення цього заходу в один дотик. Пенсіонер або одержувач соціальної допомоги обирає банківську установу, звертається туди, оформляє рахунок, інформація про цей рахунку надходить з банку самостійно в орган, який забезпечує виплату. Людині нікуди ходити не треба", - повідомив заступник міністра.

Музиченко додав, що якщо громадяни до вересня не оберуть банк, то орган, який здійснює виплату, самостійно відкриє банківські рахунки для таких громадян і проінформує їх про це.