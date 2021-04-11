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В Україні змінять порядок отримання пенсій: спростить життя мільйонам

Новость на русском → Неділя 11 квітня 2021 09:27
В Україні змінять порядок отримання пенсій: спростить життя мільйонам Пенсії в Україні будуть видавати за новими правилами (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

В Україні з вересня 2021 року планується переведення всіх пенсійних нарахувань на банківську картку одержувача виплат. При цьому доставка додому працівниками "Укрпошти" буде здійснюватися тільки пенсіонерам I групи та тим, хто старше 80 років. Всім іншим доведеться обирати банк. Подробиці розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Про це він заявив на телеканалі "Україна 24".

При масовому переведенні українських пенсіонерів на отримання пенсій через банківські карти їм запропонують десятки банків на вибір.

"До 1 вересня людина може абсолютно чітко вибрати один з понад 40 уповноважених банків, який для неї буде зручний, відповідає вимогам. Сьогодні ці майже 70%, які отримують виплати через банківські установи, обрали свій банк самостійно", - розповідає чиновник.

За його словами, перевести отримання пенсійних виплат на банківську картку можна в один дотик.

"У нас існує процедура проведення цього заходу в один дотик. Пенсіонер або одержувач соціальної допомоги обирає банківську установу, звертається туди, оформляє рахунок, інформація про цей рахунку надходить з банку самостійно в орган, який забезпечує виплату. Людині нікуди ходити не треба", - повідомив заступник міністра.

Музиченко додав, що якщо громадяни до вересня не оберуть банк, то орган, який здійснює виплату, самостійно відкриє банківські рахунки для таких громадян і проінформує їх про це.

Нагадаємо, що раніше в ПФУ уточнили, що зміниться у виплатах пенсій в разі повного локдауна в Україні. Також там розповіли, як вплине дефіцит фонду на виплати.

Зазначимо, гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив "про примусове, з 1 вересня 2021 року, переведення на карти всіх пенсіонерів, крім інвалідів 1 групи, тих, хто не ходять і тих, кому за 80 років".

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